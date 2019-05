Você conhece a progressiva de chuveiro?

Para as mulheres que gostam de alisar o cabelo e são adeptas à progressiva, há uma novidade no mercado que vai agradar mais ainda quem gosta das madeixas lisas: a progressiva de chuveiro.

Trata-se de um produto que não contém formol em sua fórmula. A proposta é hidratar e reduzir o volume do cabelo, causando um efeito de liso temporário, que dura de uma a duas semanas.

Ele pode ser usado tanto como manutenção caseira para os fios já quimicamente tratados no salão quanto para quem já possui cabelos naturalmente lisos, deixando as madeixas ainda mais hidratadas. Super prático!

Como fazer?

Para fazer a progressiva de chuveiro em casa, é só seguir quatro passos simples:

Lave bem o cabelo com o shampoo de sua preferência, repetindo de 2 a 3 vezes, até que sinta que está totalmente limpo.

Tire o excesso de água do cabelo com uma toalha macia e seca e aplique o produto da raiz às pontas, deixando agir por cerca de 15 minutos.

Enxágue bem para retirar todo o produto. Depois, aplique seu condicionador preferido, deixe agir conforme o indicado pelo fabricante e enxágue bem.

Seque bem o cabelo com secador, alinhando os fios com a escova. Se quiser, pode finalizar com o uso de prancha.

Vale lembrar que as indicações podem mudar de acordo com o fabricante. Leia sempre o rótulo antes de usar o produto!

Quais produtos usar?

Para te orientar a escolher a melhor progressiva de chuveiro para o seu cabelo, separamos alguns produtos disponíveis no mercado brasileiro. Confira!

La Bella Liss (500 ml):

La Bella Liss

Enriquecida com óleo de coco, óleo de chia e monoi do Taiti, este produto promete reduzir o frizz e deixar o cabelo leve, solto e com muito brilho. Preço*: R$49,90 (compre aqui)

Abelha Rainha – Intensive (300 g):

Intensive – Abelha Rainha

Proporciona brilho e hidratação profunda, resultando em cabelos sedosos e sem volume. O fabricante reitera que a máscara progressiva no chuveiro não alisa, mas, sim, alinha os fios. É indicado para todos os tipos de cabelos. Preço: R$ 24,99 (compre aqui)

Alise Hair (500 ml):

Alise Hair – progressiva no chuveiro

Indicado para a manutenção da progressiva, ele promove uma hidratação profunda além de deixar os cabelos soltos com brilho e sem frizz. É indicado tanto para cabelos lisos, quanto para cacheados. Além disso, possui, em sua composição, o extrato de café, que auxilia no crescimento dos fios. Preço: R$ 24,99 (compre aqui)

Magic Liss Liso Pleno No Chuveiro (450 g):

Máscara Magic Liss

Esta máscara de alinhamento capilar é ótima para quem quer domar os fios, por possuir ação condicionante, que promete deixar os cabelos sem frizz e super hidratados. Preço: R$ 23,02 (compre aqui)

Muriel Kit Progressiva Caseira:

Kit Muriel – Progressiva Caseira

A Muriel tem um kit com quatro produtos para fazer a progressiva caseira. A linha possui proteína, óleo de argan, keratina e óleo vegetal. O kit é composto por um shampoo de 300 ml, 1 condicionador, também de 300 ml, um finalizador de 100 g e uma máscara de 500 g. Preço: R$ 55,90 (compre aqui)

*Os preços foram consultados no dia 20 de maio de 2019.

Leia também: Este cabelo é o mais pedido do salão de Rodrigo Cintra

+ 10 novidades incríveis para você cuidar dos cabelos

Siga CLAUDIA no Youtube