Dossiê dos fios lisos: entenda as diferenças entre as químicas

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Nesse período em casa, por conta da pandemia, muitas mulheres optaram por deixar os fios naturais. Agora, com o esquema vacinal, algumas saíram e resolveram voltar a alisá-los. Se você também cansou do seu cabelo natural ou quer mudar, estude as possibilidades para deixar a sua textura como gosta.

O que você precisa saber é que para deixar as madeixas lisas, chapadas – parecidas com esse visual da Kim Kardashian (foto abaixo), será necessário usar produtos que realmente alteram a fibra capilar.

Existem substâncias liberadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que podem ser utilizadas com segurança. Entre elas, os hidróxidos de sódio ou de cálcio são indicados para alisar os cabelos crespos.

Já o tioglicolato de amônia tem duas funções: a primeira é alisar de forma moderada, domando os cabelos cacheados, e a segunda é promover o relaxamento, isto é, soltar as ondas e os cachos, minimizando o volume excessivo, mas sem alisar. A diferença é a concentração de produto utilizada e a forma de finalização – para os lisos, usa-se a chapinha para encerrar o processo. Assim, quem não quer o liso chapado, pode garantir um visual mais ondulado, com o aspecto do utilizado pela cantora e atriz Kelly Rowland (foto abaixo).

Já o hidróxido de guanidina é indicado para tirar o volume dos cabelos já lisos. E é até possível conquistar o visual mais polido da apresentadora Eliana (foto abaixo).

Também vem chamando bastante atenção a Biolacase, uma enzima extraída do cogumelo Tramete Versicolor, que promove um realinhamento mais natural da fibra capilar, pois é absorvida no córtex e permite um novo formato por conta do calor da escova e da chapinha. Por isso, é indicada tanto para o relaxamento quanto para o alisamento – mais uma vez o que muda é a concentração do produto. A vantagem é que ela é compatível com outras químicas. É mais uma possibilidade para ter o visual parecido com o de uma famosa, como da atriz Giovanna Antonelli (foto abaixo).

Em média, o procedimento para alisamento e relaxamento pode ser feito com intervalo de três a quatro meses – esse tempo vai depender muito do tipo do produto, da textura do seu cabelo e dos seus hábitos após a química (se lava diariamente, se usa secador, chapinha…) – e a manutenção só acontece na raiz. No caso da Biolacase, ela pode ser realizada mensalmente quando o intuito é o relaxamento. Assim, você consegue uma liberdade maior, caso queira deixar seus fios naturais.

Pode alisar e colorir no mesmo dia?

Não aconselho, principalmente se forem as substâncias químicas, pois o resultado não será o esperado. Dê o tempo de uma semana entre o alisamento/relaxamento e a coloração.

Outros pontos importantes

Faça o teste de mechas para ver se o cabelo aguenta mais essa química, pois ele pode quebrar. O profissional coloca um pouco do produto em uma mecha e dá um tempo de pausa. Depois verifica o resultado: se pode seguir ou não. E mais: grávidas e lactantes devem evitar, pois são usadas substâncias químicas que podem ir para a corrente sanguínea e fazer mal para a formação do bebê.

Fuja do formol

Ele é proibido pela Anvisa, pois durante o seu aquecimento, libera substâncias prejudiciais à saúde do cliente e do profissional. Sem contar que cria uma capa plástica em torno do fio e nem mesmo a hidratação consegue penetrar.

Cuidados após a química

Intensifique a hidratação semanal em casa e a cada 15 dias no salão, assim evita o ressecamento. Aliás, esse cuidado é importante para garantir um cabelo bonito e brilhante, como o da atriz Samantha Schmutz (foto abaixo).

