10 novidades incríveis para você cuidar dos cabelos

No universo da beleza, não faltam novidades para explorar. As marcas, atentas às diferentes demandas pessoais, lançam produtos a toda hora. CLAUDIA fez um apanhado do que há de mais novo no mercado para que você se atualize.

As novidades contemplam produtos para quem sofre com queda capilar, ferramentas para estilizar os fios em casa e tratamentos na onda micelar. Abaixo, veja o que separamos:

Novidades para os cabelos

Skincare capilar

Não estranhe se você passar a encontrar nas prateleiras destinadas aos produtos de cabelo marcas mais conhecidas pelo cuidado com a pele – como estes abaixo. Ou, ainda, nomenclaturas típicas do skincare: tônicos, máscaras e séruns melhoram a limpeza e a oxigenação do couro cabeludo, regeneram e protegem o fio de oxidantes.

1- Super Ampola Reequilibrante, Dercos, Vicht, R$ 44*

2- Creme de limpeza, Patauá, L’Occitane au Brésil, R$ 59*

3- Tratamento Night Density Rescue, Nioxin, R$ 262*

Enraizado

Quem sofre com queda de cabelo acaba de ganhar uma nova opção de tratamento. Apesar do nome difícil, a substância clascoterona agrega vantagens. “De uso tópico, tem menos efeitos colaterais que a finasterida, o medicamento mais utilizado para calvície até agora”, diz a dermatologista Denise Steiner, de São Paulo.

Passe a tesoura

Os curtos estão fazendo a cabeça das celebridades mundo afora. “Com base reta, como o de Cherlize Theron, ou com as pontas desfiadas, caso de Regina King, o corte é versátil, adaptando-se facilmente ao styling mais chique ou despojado de acordo com a ocasião”, diz o cabeleireiro Canon Carvalho, do Salão Marcos Proença, em São Paulo.

Multiefeitos

Tranças protagonizam looks cheios de personalidade! Vale de qualquer espessura. As fininhas deixam rabos de cavalo e meio-presos mais detalhados. Já as feitas em mechas maiores arrematam coques, por exemplo, ou valem o show por si sós.

Deixa pra depois

Quem tem vontade de adiar o surgimento dos fios brancos já pode contar com produtos de uso caseiro específicos para isso. Duas marcas brasileiras acabam de lançar suas versões por aqui (Xampu Anti-Aging, Capellux, 80 reais; e Tônico Antigrisalhos, Amend, 90 reais). Eles possuem fórmulas com antioxidantes que preservam a produção de melanina (pigmento responsável pela coloração dos fios), retardando o processo de envelhecimento.

Detalhe fashion

Os acessórios de cabelo vieram para ficar. E – o melhor – são os simples que estão em alta. Você provavelmente tem algo parecido. Lenços básicos ou presilhas de laços complementam coques ou rabos baixos com muito estilo. Ainda mais fáceis de ter em casa, grampos (dourados ou coloridos) enfeitam e dão charme extra aos penteados formais, como o coque alto. Apesar de supertrabalhadas, as fivelas com pedras ou pérolas não deixam o penteado exageradamente arrumado quando usadas de forma despretensiosa.

1- Presilha com pérolas, Zara, R$ 119* o kit com quatro unidades diversas

2- Elástico de acrílico, Ania Store, R$ 17*

3- Grampos de cabelo, The Beauty Box, R$ 27,90* o kit com quatro unidades

Leve como água

A onda micelar (famosa nos demaquilantes) invadiu as linhas capilares. “A tecnologia possui moléculas que arrastam a sujeira, substituindo a necessidade de incluir, na fórmula, agentes de limpeza que podem ser agressivos para couros cabeludos mais sensíveis”, diz a cosmetóloga Marcella Buchaim, do Spa do Cabelo Studio Tez, em São Paulo.

1- Xampu Pro-V Micelar, Pantene, R$ 19*

2- Xampu Limpeza Micelar by Niina Secrets, Seda, R$ 10*

3- Xampu Color Freeze Micellar, Schwarzkopf, R$ 108*

4- Xampu Nutrição Óleo-Micelar, Dove, R$ 9*

Fios blindados

Graças a novas tecnologias, descolorir ou tingir o cabelo pode não ser mais uma agressão severa. Elas ajudam a atenuar os danos e manter os fios mais saudáveis mesmo após a química. É o caso das 63 opções da Coloração Profissional da MUP. Com ativos naturais e proteínas, repõem, simultaneamente ao procedimento, os aminoácidos perdidos. Outra novidade, o tratamento Hidro Preenchimento Capilar, da L’Oréal Professionnel, para ser feito no salão (com manutenção em casa), retém até três vezes mais água nos fios, fortalecendo a fibra antes da química.

1- Óleo Extraordinário Elseve, L’Oréal Paris, R$ 7*

Vá de styling

Ficou mais fácil – e acessível – estilizar o cabelo em casa. O mercado está cheio de novas opções de pomada, xampu a seco, pó de volume e spray de finalização para todos os tipos de cabelo. Estes, abaixo, ajudam a criar looks estilosos (com ou sem o secador) para arrasar na selfie:

1- Blow Styling Round Too, Tangle Teezer, R$ 139*

2- Gelatina Modeladora, Match, O Boticário, R$ 42*

3- Mousse Twisted Curl, Sebastian Professional, R$ 225*

4- Xampu a Seco Day 2, TRESemmé, R$17*

Bactérias que salvam

Os probióticos, famosos por equilibrar a microbiota intestinal (trazendo inúmeros benefícios à saúde), vão também tratar problemas ou sensibilidade excessiva no couro cabeludo. “Indico para quem tem muita oleosidade, dermatites, alergias causadas por colorações e até psoríase”, diz Marcella Buchaim, que lança este mês o protocolo no Spa do Cabelo, em São Paulo.

A ideia é potencializar a proliferação apenas das bactérias boas (com aplicação de uma solução tópica), combatendo as ruins, que causam as disfunções. “Alcançando o equilíbrio, conseguimos amenizar logo na primeira sessão coceiras, descamações e desconfortos causados por procedimentos químicos”, conta. Podem ser necessárias até quatro aplicações. Custam 420 reais cada uma.

*Preços pesquisados em Março/2019. Sujeitos à alteração.

