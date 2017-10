5 artistas que trocaram os fios loiros pelo cabelo escuro

Quando se trata de mudar o tom do cabelo, dentre as opções mais pedidas nos salões está o clareamento dos fios. Luzes, platinado, ombré hair… São várias opções, mas é inegável dizer que muitas mulheres sonham em ficar loiras – mesmo que seja provisoriamente.

Porém, quem disse que não pode o contrário? Escurecer os fios também é superestiloso e uma opção bacana para quem quer variar. Por isso, trouxemos cinco inspirações de artistas famosas que trocaram o loiro pelo castanho.

Flávia Alessandra

A atriz Flávia Alessandra mudou radicalmente o tom dos fios em agosto do ano passado. A famosa usou o cabelo platinado durante as gravações da novela das seis Êta Mundo Bom, transmitida pela Rede Globo, quando interpretou a personagem Sandra. Linda dos dois jeitos!

Grazi Massafera

Pronta para viver a vilã Lívia na próxima novela das 21h na Rede Globo, O Outro Lado do Paraíso, a atriz Grazi Massafera abandonou o loiro que a acompanhou durante um longo período de sua carreira.

Cara Delevingne

Para quem estava acostumado com a Cara com fios claros e, recentemente, platinadíssima, aí vai uma novidade: ela está 100% morena! No dia 5, a atriz postou um vídeo em seu Instagram onde mostrava seu cabelo castanho, totalmente diferente.

Cameron Diaz

A atriz Cameron Diaz, uma das loiras mais famosas de Hollywood, adotou o cabelo preto em 2007. Quando estava há um ano com a cor, disse a uma revista americana: “Eu queria tentar algo diferente e ver que tipo de homem se interessaria por mim quando estivesse morena. Os caras que gostaram do cabelo escuro eram mais legais, mais sensíveis e interessantes”.

Carolina Dieckmann

Em 2015, a atriz Carolina Dieckmann apareceu morena para uma sessão de fotos. Mas não foi a primeira vez que a artista muda a cor do cabelo: em 2012 também escureceu os cabelos para o filme A Pele do Cordeiro.



Rachel McAdams

A intérprete da famosa Regina George, de Meninas Malvadas, é muito lembrada pelos fios loiros que caracterizavam sua personagem. No entanto, ela transita constantemente entre os fios claros e o cabelo escuro. Tudo em nome do cinema!

