Trend de misturar shampoo com glitter pode causar cegueira

A mistura de glitter com shampoo foi indicada por influenciadores do Tik Tok nos últimos dias, criando uma trend que expandiu para outras redes sociais. O objetivo é deixar o cabelo brilhoso depois do banho, mas essa ação pode causar graves danos à saúde, inclusive perda de visão, e problemas ao meio ambiente.

Consequências do uso de glitter para o couro cabeludo

A queda de cabelo é uma das consequências de passar shampoo com glitter na cabeça, segundo Renata Sitonio, médica dermatologista especializada em tratamentos corporais pela Harvard. “O glitter pode acumular nos folículos, gerando resíduos que prejudicam a nutrição dos fios ou causando uma alergia de contato. Em casos mais graves, a queda de cabelo surge.”

O problema se dá pelo tamanho do glitter. “Por se tratar de partículas muito pequenas, é bastante difícil fazer a remoção, o que pode levar a obstrução do óstio folicular. Isso contribui para a dermatite seborreica e dermatite de contato”, acrescenta Ana Carolina Suman, dermatologista membro da Academia Americana de Dermatologia.

E não para por aí: a obstrução dos poros e folículos capilares causa um aumento do risco de problemas com acne, de acordo com Michele Kreuz, dermatologista e sócia titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Outro ponto são as alergias: “embora reações alérgicas sejam menos comuns, algumas pessoas podem ser sensíveis aos ingredientes ou corantes presentes no glitter”, continua Michele. Não existem evidências específicas sobre os efeitos do glitter em shampoos, mas as partículas podem ser irritantes para a pele sensível, causando vermelhidão, coceira e descamação no couro cabeludo, conforme ela explica.

Renata ainda afirma que o glitter causaria ressecamento nos fios conforme o tempo passasse, o que desencadearia esse processo irreversível que é a quebra, sem a possibilidade de recuperar o fio e trazendo o aspecto de cabelo pouco saudável.

Risco para os olhos

Também é possível ferir os olhos, pois o shampoo e a água podem fazer o glitter escorregar até a região. Nesse momento, caso a pessoa faça movimentos para coçar, é possível que a córnea seja arranhada, mais um motivo para não participar da trend. Caso o acidente aconteça, a indicação da Sociedade Brasileira de Oftalmologia é procurar um pronto-socorro oftalmológico imediatamente.

Problemas de usar glitter para o meio ambiente

O brilho colorido pode conter microplásticos, poluidores de rios e oceanos. Para se ter ideia do tamanho do problema, os oceanos do mundo todo estão poluídos por cerca de 171 trilhões de partículas de plástico que, se reunidas, pesariam cerca de 2,3 milhões de toneladas, de acordo com estudo divulgado na revista PLOS ONE.

Além disso, a própria produção do glitter é capaz de gerar danos ambientais, como o consumo excessivo de água e a emissão de gases poluentes. Então, fique ligado e aposte em produtos que tragam o brilho natural ao seu cabelo, sem precisar recorrer ao glitter.