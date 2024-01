Taylor Swift, Anitta e Adele terão músicas removidas do TikTok; entenda

A Universal Music Group (UMG) informou nesta terça-feira (30) que deixará de licenciar seus conteúdos para os serviços Tiktok e TikTok Music, assim planejando a retirada das músicas de artistas como Taylor Swift, Harry Styles, Justin Bieber, Anitta e Jão da rede social. A decisão vem após uma falha nas negociações com a plataforma de vídeo em relação à remuneração de artistas e compositores. Entenda.

Os motivos para o fim da parceria UMG X TikTok

Em negociações recentes, a UMG pressionou o TikTok por compensações adequadas e justas para artistas e compositores, segurança digital para usuários e proteção de artistas contra os danos da inteligência artificial.

Em carta aberta, a Universal acusou o TikTok de “tentar construir um negócio baseado na música sem pagar um valor justo”, além de alegar estar sendo intimidada a aceitar um acordo por um valor menor do que o anterior, estando longe do valor de mercado e ignorando o crescimento exponencial.

Empresas como a Universal Music recebem pagamentos de royalties de plataformas de streaming e de mídia social mas, neste caso, o TikTok se ofereceu a pagar apenas “uma taxa que é uma fração do que as principais plataformas sociais semelhantes pagam”.

Caso não cheguem a um acordo, todas as músicas dos artistas representados pela UMG serão removidas do serviço assim que o acordo expirar.

Em declaração à Reuters, o TikTok referiu-se à narrativa da Universal Music como “falsa” e afirmou que a gravadora não tinha o melhor interesse dos artistas, compositores e fãs, colocando “sua ganância acima”.

O TikTok ainda acrescentou que a gravadora “decidiu abandonar o poderoso suporte de uma plataforma com mais de mil milhões de utilizadores, que serve como promoção gratuita e um veículo para descobrir novos talentos”.

Como isso se reflete nos artistas?

No catálogo da gravadora estão artistas como Taylor Swift, Justin Bieber, The Weeknd, Drake, Billie Eilish, Harry Styles, Bob Dylan, Adele, Anitta e Jão.

Entre as principais discussões cercando o fim do acordo está como a retirada do catálogo irá refletir na receita total da UMG e de seus artistas. A gravadora, contudo, afirma que o TikTok representa apenas cerca de 1% da receita total do grupo.

