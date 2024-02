Carnaval: como remover glitter do rosto, corpo e cabelo

Entre bloquinhos e festas carnavalescas, não é novidade para ninguém que durante todo o feriado de Carnaval, o protagonista da folia é o brilho! Eles aparecem em diversos formatos, tamanhos e cores – para a alegria de muitos e a impaciência de outros, afinal, glitter não é um material dos mais fáceis de remover, seja de você ou da casa. Quer saber como remover glitter do rosto, corpo e cabelo com praticidade? Então vem com a gente.

Como remover glitter com fita adesiva

Para a remoção rápida e eficaz de partículas de glitters menores, a fita adesiva dá conta do recado.

Para regiões em que a pele é um pouco mais sensível, utilize fitas que possuem baixa aderência ou fixação, afinal, não queremos agredir ou causar irritações. As fitas esparadrapo, micropore e crepe são as mais indicadas para este tipo de prática.

Continua após a publicidade

Uma boa dica para garantir que sua pele não fique avermelhada é remover um pouco da cola presente na fita, colando por algumas vezes no dorso da mão antes de pressionar sobre o rosto ou corpo.

Aplique a fita sobre o rosto, braços e pernas de maneira gentil, sem friccionar ou arrastar as partículas de lado para o outro.

Ao final de toda remoção dos brilhos, lave o rosto e corpo gentilmente com água e sabão correntes e hidrate a pele com um produto hipoalergênico e sem álcool em sua composição.

Como remover glitter com cleansing oil

Composto por ativos que derretem maquiagens espessas, o cleansing oil poderá te ajudar a remover sombras gliterizadas, batons texturizados e pigmentos coloridos que permanecem sobre as pálpebras, lábios e rosto por muito mais tempo.

Continua após a publicidade

Sua aplicação é simples e poderá ser feita inclusive durante o banho, com auxílio das mãos ou utilizando uma esponja própria para massagens no rosto e corpo.

Massageie por alguns minutos ou até sentir que toda a camada mais espessa de maquiagem foi diluida.

Após a utilização do cleasing oil, recomenda-se que lave o rosto normalmente com água e sabão, além de reforçar a limpeza facial com um tônico e demaquilante neutro, removendo assim todo e qualquer tipo de brilho que poderá permanecer sobre sua pele.

Como remover glitter com shampoo

Pode paracer uma tarefa difícil, mas remover os glitters e os brilhos dos cabelos pode ser mais fácil do que você imagina com a ajuda dos shampoos sólidos e esfoliantes.

Continua após a publicidade

Eles proporcionam não só uma limpeza profunda dos fios, mas também a remoção prática das partículas brilhantes dos cabelos.

Você poderá aplicá-los diretamente na raiz, massageando primeiramente o couro cabeludo e, por fim, as pontas. Lave os cabelos virando a cabeça para baixo, facilitando o escoamento da espuma com os glitters.

Repita este processo por duas vezes e finalize a lavagem realizando a hidratação de sua preferência.

Continua após a publicidade

Caso algumas partículas de brilho ainda permaneçam no seu couro cabeludo ou entre os fios, utilize um pequeno pedaço de fita adesiva de baixa fixação. A remoção completa de todas as partículas poderá ocorrer progressivamente conforme as próximas lavagens.

Depois dessas dicas, brilhar com ou sem glitter não será mais um problema!