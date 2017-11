O segredo para seu cabelo crescer mais rápido

Não vê a hora dos fios crescerem para adotar um corte novo? De acordo com Renata Souza, especialista em cabelo do Spa Dios, em São Paulo, alguns cuidados são essenciais para turbinar o crescimento dos fios – que normalmente crescem um centímetro por mês. Segundo ela, dá para praticamente dobrar essa marca seguindo algumas táticas de ataque.

1. Elimine partes danificadas e ressecadas

Para revitalizar os fios e acabar com as pontas duplas, remova as partes danificadas e ressecadas do cabelo. Assim, ele vai ganhar mais força e brilho, sem alterar o comprimento e o corte. Isso mesmo, é preciso aparar as pontas para promover um crescimento significativo nos fios.

2. Desintoxique o couro cabeludo

A limpeza desobstrui os canais por onde os fios nascem. Por isso, o detox capilar é essencial para eliminar os resíduos de produtos como finalizadores, shampoos e da poluição.

3. Nutra e revitalize os fios

Depois de remover os resíduos de produtos e de finalizadores, células mortas e excesso de oleosidade, que prejudicam o crescimento dos fios, invista em nutrição. “As cutículas capilares precisam ser abertas para absorver multivitaminas e depois serem seladas, para mais brilho”, finaliza ela.

4. Coma bem

Queda e pouco crescimento dos fios estão relacionados também à alimentação, diz a dermatologista carioca Karla Assed.. “Para que os cabelos não caiam e cresçam saudáveis é importante consumir alimentos que supram a deficiência de ferro e vitaminas, como óleos vegetais, semente de linhaça, feijão de soja, cereais integrais, gema de ovo, verduras, nozes, abacaxi e cenoura”.