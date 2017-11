8 cuidados que fazem o alisamento dos fios durar mais

Você sabia que quem alisa o cabelo com química pode manter o visual liso maravilhoso no dia a dia e, ainda, driblar os possíveis danos do procedimento? Basta seguir algumas recomendações eficazes, com as apontadas a seguir:

1. Lave bem os fios, sempre optando por temperatura de morna para fria. A água excessivamente quente resseca o cabelo e promove o terrível frizz. É fundamental enxaguar bem a raiz depois do condicionador, não só para soltar os fios, como para evitar a oleosidade típica da região capilar.

2. Deixar os cabelos secarem ao vento não é uma boa ideia. Explicamos: como o alisamento é um processo químico termoativado, o calor do secador ajuda a potencializar o procedimento. Porém, evite recorrer ao aparelho com muita frequência, caso seu cabelo tenha tendência a arrepiar. Neste caso, apostar em um jato de ar frio ao final ajuda a selar as cutículas e dá brilho.

3. O uso constante de óleo reparador ajuda a manter o cabelo bem hidratado, recupera as propriedades naturais, dribla a aparência arrepiada, deixa as pontas seladas e ainda confere luminosidade.

4. Alisou? Tem que hidratar o cabelo a cada 15 dias, no mínimo. Toda técnica que muda a estrutura do fio acaba eliminando nutrientes importantes para a saúde capilar. Hidratar repõe o que foi perdido.

5. A escova para pentear certa faz toda diferença na aparência do cabelo. O modelo raquete (quadradona) é ótimo para desembaraçar, sem quebrar os fios, logo depois da lavagem. Seu tamanho também ajuda a distribuir a oleosidade natural, tirando-a da raiz e levando-a para toda a extensão.

6. O resultado do alisamento começa a perder efeito pela raiz. Ao secar, estique-a bastante para prolongar a aparência lisinha por mais tempo.

7. Um cabelo bonito é um cabelo forte e saudável. Por isso, procure espaçar os tratamentos químicos, principalmente se você usa coloração. Escovas semanais podem ajudar a manter a aparência bonita durante os intervalos.

8. Produtos adequados para fios alisados quimicamente são itens obrigatórios no nécessaire. Uma boa pedida é a linha OX Liso Duradouro, que conta com shampoo, condicionador e óleo reparador. A fórmula tem elastina vegetal à base de folhas de maracujá, cassis e uva, plantas ricas em flavonoides e substâncias que agem na resistência e na permeabilidade capilar, recuperando os fios.

A linha, que pode ser usada diariamente, possui o exclusivo sistema OX Beleza Duradoura, fragrâncias fixadoras concentradas e é livre de sal, silicones pesados e óleos minerais.