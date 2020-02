Pratique natação sem detonar o cabelo

É preciso redobrar os cuidados com o cabelo

A prática de natação detona o cabelo porque o cloro se deposita entre as escamas dos fios e causa aspereza e ressecamento. Já o sulfato de cobre reage com os pigmentos e deixa o cabelo esverdeado. Confira uma seleção de dicas para você cair na piscina sem detonar seu cabelo:

Cuidados que fazem a diferença

· Molhe os fios e aplique no cabelo uma quantidade generosa de leave-in ou reparador de pontas. “Eles fazem uma película de proteção que ajuda a barrar o efeito do cloro”, diz o cabeleireiro Bruno Maglio, do (L)oft Hair Boutique, de São Paulo.

· Antes da touca, prenda um coque soltinho com um elástico forrado. Assim, você evita puxar os fios e quebrá-los.

· Use toucas de silicone. “Mas coloque por baixo uma de tecido, para evitar o atrito do silicone com o cabelo”, ensina Aline Franzoi, professora de natação da Companhia Athletica, de São Paulo.

1. Leave-in Waterwear Color Extend Sun, Redken, R$ 80*

2. Fluido de silicone, Result Cosmetics, R$ 30*

3. Fluido capilar Advance Techniques, Avon, R$ 15*

Muito além do xampu

Na hora de lavar, o condicionador é essencial. “Por ser ácido, ele neutraliza o ph alcalino do cloro. Isso evita pontas duplas e frizz”, diz Maria Fernanda Gavazzoni, coordenadora do Departamento de Cabelos da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio de Janeiro. Esforço extra: use uma máscara com silicones (como dimeticona ou amodimeticona) por cinco minutos.

4. Xampu sol, mar e piscina, Acquaflora, R$ 15,80*

5. Condicionador Monoï e Argan, O Boticário, R$ 26,99*

6. Máscara de proteínas RD, N.P.P.E., Hair Care, R$ 142,80*

*Preços pesquisados em abril/2013