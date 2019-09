Aprenda a fazer três penteados com lenço para cabelos cacheados e crespos

Os penteados com lenço no cabelo estão em alta. Afinal, com ele, mesmo os truques mais simples parecem elaborados. De quebra, ainda adicionam um ponto de cor no look e ajudam a fixar os rabos e coques.

A blogueira australiana Christina, do Instagram Hair Romance, já aderiu à tendência. Em sua conta no Instagram, ensinou o passo a passo de três penteados para cabelos cacheados usando lenço. Confira:

Coque com lenço

Quer penteado mais prático que o coque? Segure todo o cabelo como se fosse fazer um rabo de cavalo baixo e, usando um elástico transparente, dê uma volta completa nos fios. Na segunda volta, arremate o coque.

Em seguida, prenda com grampos as pontinhas que ficaram soltas. Finalize passando o lenço por baixo e faça um nó na parte de cima, criando um laço ou deixando as pontas soltas. Não se preocupe com a perfeição, pois alguns fios soltos garantem o aspecto despojado.

Semi-preso com tranças

Esse é um penteado romântico e delicado. Comece separando duas mechas, uma em cada lateral da cabeça. Faça uma trança embutida de cada lado, trançando com as mechas soltas e, depois, junte as duas na parte de trás da cabeça. Com um elástico transparente, faça um mini coque com as pontas das tranças. Assim como no primeiro penteado, passe o lenço por baixo do penteado, amarre e deixe as pontas soltas.

Rabo de cavalo com lenço trançado

Esse é o penteado mais complicado dos três. Ele serve tanto para o dia a dia quanto para evento mais formais, como casamentos ou festas durante o dia. Para começar, separe uma mecha no topo da cabeça e prenda com um elástico. Depois, por baixo da mecha, passe uma das pontas do lenço no meio do cabelo.

Usando as duas pontinhas do lenço e a mecha do cabelo, faça uma trança tradicional até a altura da nuca. Use um elástico para prender em um rabo de cavalo.

Assista ao vídeo de Christina para visualizar melhor o passo a passo de cada um dos penteados:

Leia mais: Franja valoriza o rosto, mas precisa de cuidados

+ Um corte para domar o cabelo volumoso

PODCAST – Está na hora de pedir aumento de salário?