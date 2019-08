Um corte para domar o cabelo volumoso

Há muito tempo a advogada Simone Vieira da Rocha, 41 anos, tentava domar o cabelo volumoso. Ela gastava muito tempo com a finalização até chegar a um resultado que lhe agradasse. Resolveu, então, encarar uma mudança e buscar um corte que valorizasse seus fios.

Veja como ficaram as mudanças no cabelo, look e maquiagem de Simone:

Cabelo

Os fios grossos de Simone sempre exigiram muitos cuidados na hora da finalização. Para evitar o aspecto pesado e armado, o cabeleireiro Rodrigo Cintra, de São Paulo, sugeriu diminuir o comprimento, adotando um corte mais prático, com pontas desconectadas. “Na altura dos ombros e levemente desfiado, o cabelo ganha leveza”, explica. Para manter a cor loira, da qual Simone é fã, ele misturou dois tons, deixando as pontas bem iluminadas.

Depois do corte, Rodrigo Cintra usou um babyliss grosso para criar ondas suaves, com mais movimento. O uso do protetor térmico é indispensável para evitar danos aos fios

Maquiagem

A maquiadora Michelle Aprigio, de São Paulo, decidiu dar destaque aos olhos de Simone. Para tanto, marcou o côncavo com sombra marrom-chocolate, esfumando com um pincel bem macio. Nas pálpebras, passou uma camada de sombra cobre com a ponta dos dedos mesmo, garantindo um toque de brilho. “Como usei lápis preto na linha d’água, o que deixa os olhos um pouco menores, apliquei também sombra cintilante clara nos cantinhos internos para equilibrar e ressaltar ainda mais o olhar”, afirma Michelle. Uma base bem leve para cobrir a pele e iluminador cremoso apenas nas maçãs do rosto deram um ar fresh ao look, que ficou completo com batom nude rosado.

1- Iluminador, Benefit, R$ 169*

2- Sombra cobre, Quem disse, Berenice?, R$ 19,90*

Veja como ficou o resultado

Resultado final da transformação

*Preços consultados em Julho/2019. Sujeitos à alteração.