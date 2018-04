Penteados práticos com lenços para incrementar o visual

Para sair um pouco do básico, acrescentar acessórios aos penteados é uma forma sofisticada de mudança. Desde tiaras até pontos de luz, é possível sempre inovar nas madeixas.

De forma leve e sofisticada, os lenços decoram os penteados, deixando-os diferentes e por dentro da moda. Confira algumas formas de aderir essa nova tendência:

Torcidinho cool

“Separe uma mecha de cabelo lateral e junte a ela, rente à cabeça, uma das pontas do lenço, torcendo-os. Dê um nó, deixando o restante do tecido solto”, ensina o cabeleireiro e maquiador Edu Hyde, de São Paulo.

Lenço, Gamboa Brasil

Meio solto, meio preso

Substitua a clássica presilha por um tecido estampado. Primeiro, separe as mechas laterais, unindo-as atrás da cabeça. Depois, dobre o lenço como uma faixa e prenda com um grampo no centro, de maneira que as pontas caiam, uma para cada lado do cabelo.

Lenço, Scarf Me; Macaquinho, Alphorria; Brincos, Lool

De raiz

Faça uma trança embutida acrescentando o lenço como mais uma mecha de cabelo. Prenda-o com um grampo por baixo dos fios, na altura em que for iniciar o penteado, e trance tudo junto. Para finalizar, esconda as pontas, imitando um coque.

Lenço, Kant; Blusa, Cholet; Brincos, Cosmopolitan

Despojado

O clássico rabo de cavalo ganha toque contemporâneo com textura e volume. “Lave os fios sem usarcondicionador e aplique um pouco de musse ou pomada antes de secar”, explica Edu Hyde. Prenda com um elástico firme e depois amarre o lenço.

Lenço, DVF; Vestido, Fórum; Colar, Juliana Manzini

Para o alto

O legal deste look é o acabamento, com laço delicado. Para isso, é imprescindível que o lenço seja pequeno (em média 60 cm X 60 cm). “Faça um rabo alto e enrole-o até formar um coque despojado. Prenda com o tecido dando um nó simples”, ensina o cabeleireiro.

Lenço, Animale; Blusa, Shoulder; Óculos, Vogue Eyewear; Brincos, Hector Albertazzi

