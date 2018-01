Os melhores truques para cuidar de cada tipo de cabelo

Todos os fios precisam de hidratação, mas cada um pede ativos diferentes. Além disso, o hair stylist Jotha Cunha indica as apostas de cortes e de cores para a temporada.

Cabelo fino

Quem tem cabelo fino sabe da importância de uma rotina extra de cuidados para deixá-los bonitos e saudáveis, pois eles costumam ser mais sensíveis do que qualquer outro tipo de cabelo e quebram com facilidade. “Por isso, o primeiro passo é investir em cosméticos certos e com fórmula bem leve para não pesar, além de ter atenção aos componentes de cada produto para não deixar as mechas pesadas e com aspecto gorduroso”, fala Jotha Cunha, hair stylist do Salão 1838 Jardim América.

De alguns anos pra cá, as mulheres com esse tipo de fio querem cada vez mais textura e fios volumosos para valorizar o corte e a personalidade. Nesse caso, os sprays texturizadores e mousses podem ser os protagonistas da sua bancada de beleza. “No caso do corte, o long bob está muito em evidência e ganhando adeptas famosas, como a atriz Giovana Ewbank.”

Fixe 🍁🍂🍁📸 @elvisnm A post shared by Giovanna Ewbank (@gio_ewbank) on Dec 13, 2017 at 3:25pm PST

Cabelo ondulado

“Se seu cabelo é ondulado, prefira lavar os cabelos com xampu 100% livre de sulfato de sódio, porque esse ingrediente pode deixar os fios secos e cheios de frizz”, alerta o hair stylist. Como esse fio pode apresentar um maior ressecamento, nunca esqueça de manter um cronograma capilar de hidratação e reconstrução, com ativos macadâmia e murumuru. “Uma inspiração de corte são as opções com base assimétrica e levemente repicada na lateral para manter o volume e evidenciar os traços do rosto.”

Cabelo cacheado

Todo cabelo cacheado precisa de hidratação redobrada. Por isso, é necessário recorrer a protocolos de cuidados para devolver água e lipídios aos fios. No dia a dia, aposte em produtos específicos para cacheadas e ativador de cachos para ajudar a dar formato ao fio. “Para a próxima temporada, o corte em camada continuará em evidência entre as cacheadas de cabelo longo. Ele é um dos preferidos porque não tira o comprimento, oferece um balanço mais natural e combina com qualquer tipo de cacho”, fala Jotha. No quesito cor, caramelo e tons amendoados são escolhas interessantes para realçar a pele.

🔺🔸🔺 Beauty @paulakadija Style @georgekrakowiak A post shared by Débora Nascimento (@debranascimento) on Nov 12, 2017 at 3:53pm PST

Cabelo crespo

O mais importante, quando se trata de fios crespos, é mantê-los hidratados e bem nutridos, pois eles são mais ressecados. “Isso significa que é preciso fazer hidratação quinzenal no salão de beleza e, em casa, semanalmente com ingredientes naturais, como óleo de coco.” Além disso, muitas mulheres com o cabelo crespo reclamam da dificuldade no crescimento do cabelo. “Uma solução eficaz é evitar penteados muito apertados, como tranças, dreads, coques e rabos de cavalo muito puxados, porque eles podem bloquear o fluxo sanguíneo.”

Cabelo grosso

Cabelos grossos sofrem com a falta de brilho, o frizz e o ressecamento. Isso significa que precisam de mais hidratação para ficarem saudáveis. “Para vencer esse problema, procure por produtos à base de lipídios, protídios e glicídios e outros nutrientes que promovem uma hidratação profunda, como cremes à base de geleia real”, explica Jotha. Na finalização, se seu problema for volume excessivo, por exemplo, invista em ceras e pomadas de acabamento mate para domar os fios. Se quiser atualizar o look, uma aposta bem interessante são os cortes longos, já que fios maiores criam peso e evitam o volume excessivo no visual. Por isso, mesmo com os sucessos recentes dos estilos médios, o cabelo abaixo do ombro se mantém forte entre as preferências de cortes femininos e é tendência absoluta da temporada.