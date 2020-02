Os cuidados que o cabelo exige no verão

Proteja os fios com chapéu!

Foto: Getty Images

Para continuarmos lindas até a chegada das águas de março, nosso cabelo precisa de atenção especial durante a estação mais quente do ano. Ele fica o tempo inteiro exposto à ação dos raios solares, do sal e do cloro, agentes que abrem a cutícula dos fios, danificando sua estrutura. Anote as dicas:

· Quando sair do mar ou da piscina, lave o cabelo com água doce e aplique um creme hidratante sem enxágue, de preferência com proteção contra os raios solares. Desembarace os fios com um pente de madeira e, depois que eles secarem bem, coloque um chapéu ou faça uma trança.

· Jamais prenda o cabelo enquanto ele estiver úmido. Isso vai deixá-lo ainda mais fraco e quebradiço.

· Adote uma linha hidratante de produtos para cabelos que tenha, além do xampu e do condicionador, máscara para tratamento e leave-in. Use a máscara de uma a duas vezes por semana e o leave-in sempre após a lavagem.

· Dê um tempo no secador e na chapinha. Não precisa abolir os dois durante o verão inteiro, mas diminua a frequência de uso desses acessórios, que deixam os fios mais fragilizados.

· Se tiver coragem, faça um bom corte e diminua bem o comprimento dos fios logo no começo do verão. Além de estarem em alta, fios curtos ficam mais saudáveis.

· Vale investir em pelo menos uma hidratação por mês no salão. Os produtos das linhas profissionais costumam ter uma concentração maior de ativos emolientes.