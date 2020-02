O novíssimo relaxamento americano

O relaxamento americano é um método profissional, ou seja, só pode ser feito por um cabeleireiro!

Prepare-se para conhecer o relaxamento americano, a técnica que une o poder alisante da guanidina com a propriedade reconstrutora das ceramidas. “Hoje em dia, as mulheres não querem só alisar as madeixas, mas também deixá-las macias, brilhantes e saudáveis”, diz Aloísio Filho, técnico da Matrix, criadora do método. “Em geral, os cabeleireiros hidratam os cabelos após o alisamento. No relaxamento americano, o tratamento é feito logo depois que retiramos o produto alisante, quando as cutículas ainda estão abertas. Dessa forma, os ativos penetram melhor no fio, recuperando-o das agressões da química”, explica o profissional. Saiba mais sobre essa novidade!

Veja o passo a passo do relaxamento americano

Ficha técnica

Indicado

Para todos os tipos de cabelo, inclusive afro.

Não é compatível

Com outros ativos alisantes.

O que esperar

O cabeleireiro molda os cabelos do jeitinho que você quer: é possível soltar os cachos, controlar o volume da raiz ou mesmo conquistar um liso absoluto.

Manutenção

A guanidina transforma para sempre os fios. Retoques são necessários após três meses ou mais.

Preço

A partir de R$ 60

