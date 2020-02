Máscaras caseiras para cabelos volumosos

Controle o volume sem sair de casa

Foto: Getty Images

Se a genética fosse a única responsável por fios volumosos, você não teria muito o que fazer para controlá-los. Poderia, no máximo, alisá-los ou usar o corte certo. Mas há outras causas para o excesso de volume, como falta de hidratação e abuso de química.

A boa notícia? Ambas são facilmente combatidas pelas máscaras caseiras indicadas por Eduardo de Carvalho, cabeleireiro do Instituto Beleza Ilha Mar, e Lucienne de Souza, esteticista e cosmetóloga do Spa da Pele.

Detalhe: elas tiram o aspecto armado sem tirar o visual natural!

Cabelos normais



Opção 1

Ingredientes

– 1 colher (sopa) de babosa

– 100 ml de água mineral

Modo de fazer

Retire o conteúdo da folha de babosa e coloque a quantidade indicada no liquidificador. Acrescente a água e bata até ficar homogêneo.

Aplicação

Coloque a mistura no cabelo úmido e deixe agir por dez minutos. Lave a cabeça normalmente. “Essa receita garante fios fortalecidos e com brilho”, diz o Eduardo. Repita quando sentir que os fios estão volumosos.

Opção 2

Ingredientes

– 1 copo (200 ml) de iogurte natural

– 2 colheres (sopa) de azeite de oliva

Modo de fazer

Bata no liquidificador para o óleo se unir com as proteínas do leite.

Aplicação

Passe nos fios úmidos e espere 20 minutos. Em seguida, lave com xampu neutro. As madeixas vão baixar e ficar protegidas. “A proteína do iogurte, associada ao óleo, sela os fios e trata pontas duplas”, completa Lucienne. Repita uma vez por mês.

Cabelos cacheados

Cabelos cacheados costumam ser volumosos, controle-os!

Foto: Getty Images

Opção 1



Ingredientes

– 1 colher (sopa) de lanolina

– clara de 1 ovo

Modo de fazer

Bata os ingredientes no liquidificador por dois minutos.

Aplicação

Passe a mistura por todo comprimento e pontas do cabelo úmido, deixando agir por 20 minutos. “Você vai perceber os fios macios e hidratados”, diz Eduardo. Vale usar a máscara sempre que as madeixas ganharem mais volume.

Opção 2

Ingredientes

– 1 copo (200 ml) de iogurte natural

– 5 colheres (sopa) de óleo de semente de uva

Modo de fazer

Bata tudo no liquidificador.

Aplicação

Passe a máscara nos fios secos, coloque uma touca de plástico e deixe por dez minutos. “O óleo de uva é ideal para fios cacheados, pois tem polifenóis que deixam o cabelo mais fino e delicado”, diz a esteticista. Aplique uma vez por semana.

Cabelos com química

Controle o volume e aproveite para hidratar o cabelo colorido

Foto: Getty Images

Opção 1



Ingredientes

– 1 colher (sopa) de creme de tutano

– gema de 1 ovo

Modo de fazer

Bata todos os ingredientes no liquidificador.

Aplicação

Nos cabelos úmidos, passe a mistura por todo o comprimento. Deixe agindo por cinco minutos. “A gema do ovo penetra no córtex do cabelo, fortalecendo os fios”, diz o cabeleireiro. Faça sempre que perceber excesso de volume nos fios.

Opção 2



Ingredientes

– 4 colheres (sopa) de albumina em pó

– 10 colheres (sopa) de leite

– 10 gotas de silicone

– 10 colheres (sopa) de óleo de amêndoas

Modo de fazer

Dilua, à mão, a albumina e o leite. Coloque no liquidificador com os outros ingredientes.

Aplicação

Passe nos fios úmidos e use touca plástica por 20 minutos. Repita toda semana nos fios muito secos. Caso contrário, a cada 15 dias.