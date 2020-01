Lupita Nyong’o levou a tendência das presilhas a outro patamar

Essa mulher é um evento! Na última sexta-feira (08), aconteceu durante o festival SXSW, em Austin, no Texas, a estreia do bombado “Nós”, filme de terror dirigido por Jordan Peele (“Corra!”) e estrelado por Lupita Nyong’o. A atriz, como era de se esperar, não decepcionou e proporcionou mais um momento icônico no tapete vermelho.

Em uma clara homenagem ao Leigh Bowery, ela levou a tendência das presilhas (importada dos anos 1990!) a outro patamar ao decidir recriar com elas a famosa estética das tintas escorrendo pela cabeça, uma criação do artista australiano.

O resultado – arrematado pelo make artsy – ficou espetacular e inesquecível.

Para completar o momento loucurinha, Lupita optou por um terno branco Honayda. Os recortes foram o complemento perfeito para deixar o look mais moderno e de acordo com uma beleza tão dramática.

“Nós” tem estreia prevista para 21 de março, aqui no Brasil, e, a julgar pelo trailer, promete não deixar ninguém dormir com a luz apagada.