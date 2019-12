Juliana Paiva surge com novo visual

Juliana Paiva deu uma repaginada no visual para viver a segunda fase de sua personagem em Salve-se Quem Puder, próxima novela das sete da TV Globo. A atriz compartilhou em seu Instagram, na última quinta-feira (12), uma foto com os fios mais claros e ondulados.

“Nova ela, nova eu!”, escreveu Juliana na rede social. A atriz interpreta a jovem mexicana Luna, que sofrerá uma transformação no visual para entrar no Programa de Proteção à Testemunha, onde passará a ser identificada como Fiona.

A mudança na cor e no corte dos fios foi responsabilidade do hairstylist Anderson Couto (@andersonacouto). “Adorei! Estou me achando uma nova pessoa e isso é muito bom! É essa cara que eu queria. Que venha a Fiona!”, disse Juliana ao GShow.

Nova novela das sete

Em Salve-se Quem Puder, Juliana Paiva é Luna, estudante de fisioterapia e funcionária de um resort em Cancún, no México. Ela é filha dos brasileiros Helena (Flávia Alessandra), que desapareceu quando a jovem ainda era criança, e Mário (Murilo Rosa), que a criou. Com isso, o maior sonho de Luna é reencontrar a mãe no Brasil.

No entanto, a sua vida será transformada ao testemunhar a morte de um juiz em Cancún, ao lado de Alexia (Deborah Secco) e Kyra (Vitória Strada). Para escapar dos bandidos, as três precisam adotar novas identidades e um novo visual. Com isso, Luna passa a ser Fiona, com os cabelos mais claros e ondulados, Alexia vira Josimara e Kyra se torna Cleyde.

Na coletiva de imprensa para apresentação da novela, soubemos que Juliana seria a atriz com a mudança menos ousada no visual. Na ocasião, Vitória disse que estava ansiosa pela transformação que iria fazer nos cabelos e Deborah também mostrou-se bem animada. O novo look das duas ainda não foi divulgado.

A nova novela das sete está com previsão de estreia para o final de janeiro.

