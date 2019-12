Selena Gomez fez o corte de cabelo “tendência do Instagram” e está linda

A cantora Selena Gomez quer um 2020 completamente diferente, a começar pelo visual. A artista, que está em Londres, na Inglaterra, para promover o álbum novo dela, “Rare”, com estreia prevista para 10 de janeiro, resolveu dar uma chacoalhada no look e apareceu na cidade com o corte tendência do momento: o shag hair.

Popular no Instagram, ele é caracterizado por ser feito em camadas (não confundir com repicado!), ser um tanto desgrenhado (por isso, o nome shag!), além de estar sempre acompanhado por uma franja, a responsável por emoldurar o rosto e finalizar o corte. Recentemente, Miley Cyrus, Zendaya, Taylor Swift, e Alexa Chung foram algumas das famosas a apostar no visual.

Com uma aura beeem anos 1970, quando o shag era onipresente, a responsável pelo corte de Selena foi Marissa Marino, hair stylist das celebridades, e ela se manteve bastante fiel à fórmula e não teve medo de passar a tesoura nos fios da popstar, que estavam longos e bem abaixo do busto.

Confira

Para quem procurar inspiração para dar uma renovada no visual, vale muito apostar no shag, já que é um corte versátil (fica bom em todos os tipos de cabelo e comprimentos) e relativamente prático – só a franja deve dar algum trabalho.