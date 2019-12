Desapegada, Pink raspou totalmente os cabelos e parece libertador

A cantora Pink, 40 anos, sempre foi conhecida pelos cortes de cabelo bem radicais (e por, vez ou outra, aparecer com os fios cor de rosa). E agora não foi diferente!

Em uma publicação no Instagram, a cantora compartilhou o novo look feito pela hairstylist Pamela Neal. Com as mãos cheias de mechas do cabelo, a artista mostrou a parte de cima da cabeça completamente raspada.

Confira o novo visual da cantora:

“Desapegando”, escreveu ela na legenda.

Muitas famosas começaram a comentar na foto assim que ela foi publicada. Kate Hudson, que teve de raspar o cabelo para viver um papel no cinema, foi uma delas e publicou: “Tão libertador”.

