Flávia Alessandra está de visual novo! A atriz compartilhou no seu perfil oficial no Instagram uma foto com as madeixas bem curtinhas e a franja longa. Antes da mudança, a atriz adotava um long bob, que era modelado normalmente com babyliss, deixando um ar despojado.

O loiro mais aberto do visual anterior deu espaço para um tom mais fechado e a raiz bem escura. Segundo Flávia, a mudança aconteceu por conta da sua nova personagem na novela Salve-se quem puder, da Rede Globo.

Ficou com vontade de mudar o visual também? Então, dá uma olhada na matéria que demos com os tons de loiro do momento. Depois, mostra o resultado pra gente, viu?

