Juliana Alves remove as tranças e adota novo corte crespo

A atriz Juliana Alves mostrou, nesta quarta-feira (06), que acaba de remover as tranças tipo box braids dos cabelos, que haviam sido feitas para compor parte do visual de sua última personagem na TV Globo, a Mazé da novela das 19h, O Tempo Não Para.

Juliana usou seu perfil do Instagram para compartilhar a transformação, obra do cabeleireiro e maquiador Andre Veloso. Ela postou uma sequência de fotos e vídeos em que mostra os fios bem volumosos (e lindos!), com um corte long bob na altura dos ombros.

Veja também



Já a cor não sofreu alterações, e ela continua apostando nos fios castanhos:

Leia Mais: No Altas Horas, Erika Januza fala sobre racismo e aceitação do cabelo crespo

Caso você, assim como Juliana, tenha cabelo crespo com tranças e esteja pensando em removê-las, vale dizer que a melhor maneira de fazer o procedimento é com a ajuda de um profissional qualificado, já que isso pode ser agressivo e danificar bastante os fios naturais. Mesmo assim, se você quiser arriscar, algumas dicas para tirar as tranças em casa, envolvem dividir o cabelo em partes e começar a desfazê-las pela parte de trás da cabeça, sempre iniciando pelas pontas dos fios e subindo até a raiz.