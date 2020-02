Joe Kerry cortou aquele cabelo perfeito e agora parece integrante do Skank

Essa sexta-feira, 13, com Lua em Peixes não foi fácil: as emoções todas estavam à flor da pele e, bem, aconteceu isso… Estrela de “Stranger Things” no papel de Steve “The Hair” Harrington (um dos personagens mais legais da série!), Joe Kerry sempre foi conhecido por ter o cabelo mais impecável, com mais movimento, e que mais parecia ter saído de um comercial de xampu dos anos 1980 de todos. Bem, não mais!

Nos últimos tempos, as celebridades de Hollywood estão obcecadas em passar a tesoura no cabelo e fazer o popular (e infame) corte tigelinha. Timothée Chalamet foi o primeiro a aparecer assim, no recente trailer de “O Rei”, filme da Netflix, Charlize Theron, também para um papel no cinema, surgiu assim em seguida e, finalmente, para confirmar que estamos diante de uma tendência, o Joe

Mas, antes de mais nada, esse era o Joe antes:

E esse aqui também?

Nossa, olha essa textura!

Sem mais delongas, o novo Joe:

Um pouco mais perto:

Para uma festa da Chanel, ele estreou o novo visual que ainda não sabemos se será para um novo papel ou não. Ficou uma mistura de Skank com Beatles e Oasis, né? (e isso não é necessariamente um elogio) Quem curtiu?