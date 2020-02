Geleia real é a aposta perfeita para a reconstrução do cabelo

Paola Oliveira aplica a geleia real a cada 15 dias

Foto: Divulgação/ Rede Globo

Um alimento mágico que, de tão rico em aminoácidos, minerais antioxidantes, vitaminas A, C, E e do complexo B, beneficia pele, cabelos e reforça a imunidade do organismo. É a geleia real – produzida por abelhas jovens e único alimento da abelha-rainha, que vive cinco anos, contra seis meses das operárias!

Fica explicado o porquê de Paola Oliveira, Alessandra Negrini, Heloísa Perissé e tantas famosas estarem virando fãs do produto. “Apesar do nome, não tem nada de doce, sendo até meio ácida”, alerta a nutricionista Flávia Morais, da Rede Mundo Verde. Nada que não compense!

Prática

Para usufruir dos benefícios da geleia, basta ingeri-la todos os dias.

Cápsula: a quantidade é determinada pelo fabricante.

In natura: é pastosa. Em jejum, deixe até 3 g sob a língua para absorvê-la melhor.

Você escolhe

É possível formular máscaras caseiras para a pele e o cabelo com a geleia in natura – ou comprar cosméticos feitos com o alimento. “O produto pronto pode ser ainda mais eficiente, pois muitos contêm compostos que facilitam a absorção do ativo pela pele e pelo cabelo”, diz a cosmetóloga Nancy Viveiros.

A máscara caseira que renova fios danificados

Os cabelos de Paola Oliveira estão em franca recuperação desde que ela adotou a máscara de geleia real. “Quando indiquei o tratamento, os fios dela estavam bem danificados devido à tintura”, revela Ronny Vidal, cabeleireiro da atriz de Insensato Coração.

Benefícios

Por conter todos os aminoácidos essenciais ao organismo, a geleia repõe a massa capilar perdida pela aplicação de química, pelo uso de secador e pela exposição ao sol e à poluição.

Indicação

Para fios ressecados ou danificados por química.

Aplicação: a cada 15 dias.

Receita

Misture 100 ml de mel com 200 ml de extrato de própolis e 200 ml de geleia real. Mexa bem até adquirir consistência pastosa. Espalhe nos cabelos e deixe agir por 15 minutos. Enxágue em seguida apenas com água!

Foto: Divulgação

Consumo

1. Cápsula de geleia real liofilizada. Contém 30 unidades. Da Apis flora. R$ 25*

2. Geleia real in natura. Contém 30g. Da Natucentro. R$ 40*

3. Cápsula de geleia real liofilizada. Contém 30 unidades. Da Herbarium. R$ 29,50*

Benefícios para pele

Ameniza espinhas

“As vitaminas do complexo B presentes em sua composição podem melhorar processos inflamatórios, como a acne”, atesta a dermatologista Cristiane Braga.

Combate rugas e flacidez

“Estimula a produção de colágeno, proteína que dá sustentação à pele”, afirma a cosmetóloga Nancy Viveiros. Mantém a pele hidratada Sua ingestão faz com que o organismo produza mais líquido intersticial – substância que fica entre as células da pele e a mantém hidratada.

Tonifica e dá brilho à pele

“É rica em vitamina C, poderoso antioxidante que combate radicais livres. Esses últimos, quando

em excesso, deixam a pele opaca e sem vida”, explica Cristiane Braga.

Melhora aftas

Com um cotonete, aplique a geleia na ferida e espere alguns minutos. O teor anti-inflamatório ajudará a cicatrizar.

*Preços pesquisados em junho de 2011