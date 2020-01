Eva Green conta como recupera os cabelos dos excessos de escova

Lançada ao estrelato mundial em 2006, quando viveu a bond girl Vesper Lynd no longa 007 Cassino Royale, a atriz francesa Eva Green, 35 anos, anda fazendo um estrondoso sucesso com sua elogiada atuação no seriado Penny Dreadful, que no Brasil é exibido pelo canal HBO. No segundo semestre, também chega aos cinemas seu novo filme, O Lar das Crianças Peculiares, longa dirigido por Tim Burton. Em Paris para o lançamento de um novo tratamento da L’Oréal Professionnel, marca da qual é embaixadora, ela contou um pouquinho sobre suas preferências de beauté. Confira.

Você é reconhecida por seus fios sempre bem escuros, que contrastam com sua pele e olhos claros. Já teve vontade de ter outra cor de cabelo?

Costumo variar entre os tons de castanho, mas uma vez já fiquei ruiva. Colori para um filme que, por fim, acabou nem sendo feito. Fiquei

com os fios vermelhos por uns cinco meses, mas achei muito difícil encontrar um ruivo bom para mim.

Como você cuida do seu cabelo?

Por causa do meu trabalho, tenho que fazer escovas constantemente. Com isso, meus fios acabam ficando bem danificados. Por isso, quando estou de folga e tenho mais tempo livre, invisto em tratamentos hidratantes. Faço isso com frequência porque, assim como a minha pele, meu cabelo também faz parte do meu trabalho, preciso cuidar bem dele.

Getty Images Getty Images

Você gosta de se arrumar sozinha para ir aos eventos?

Não! Eu sou péssima tentando fazer o meu próprio cabelo. Minha mãe sempre reclama que eu não sei me arrumar direito. Tudo o que faço é usar um spray de fixação e jogar todos os fios para trás.

Quais são as suas preferências quando o assunto é maquiagem?

Tenho adorado usar sombra vermelha – e sei que é uma cor incomum para a região dos olhos. Desde que testei pela primeira vez, achei que ficou bem em mim e deu mais destaque aos meus olhos. Também sou fã de batom vermelho.

Como você descreveria o seu estilo de vestir?

Eu sou muito casual. Para mim, a roupa tem que ser confortável. Não consigo usar salto alto, por exemplo. Quando estou dando entrevistas ou preciso ir a um tapete vermelho, tenho que usar, mas acho sempre um milagre quando consigo encontrar um salto que seja agradável. Eu prefiro vestir uma legging preta com uma camiseta branca. Esse é o meu estilo. E acho que um casaco bacana tem o poder de fazer a diferença em qualquer look.