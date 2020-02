Escova primer: a novidade sem formol que alisa e dá brilho

Após a escova primer, seu cabelo ficará domado e sedoso!

Foto: Dreamstime

Quem ama cabelo liso sabe como é difícil achar uma escova sem formol que alise de verdade. Mas um novo procedimento que dispensa a substância química promete mudar isso: é a escova primer, que alisa, hidrata e ainda faz com que o cabelo cresça mais rápido.

Como a primer está chegando ao mercado (trazida pela fabricante New York The Number 1), conversamos com a cabeleireira Brigitte Revollo, do salão Brigitte’s Fine Arts, do Rio de Janeiro. Ela é uma das primeiras profissionais a oferecer o tratamento no país.

Mas primer não é uma maquiagem?

Também. Na maquiagem, o primer é um produto relativamente novo. Ele é usado após o hidratante para uniformizar a pele e prepará-la para receber base, pó e corretivo. Já o primer utilizado no cabelo tem quase o mesmo efeito, o de preparação. “A escova primer prepara o cabelo, deixando os fios mais saudáveis para receber a escova e a chapinha”, explica Brigitte.

Saiba mais sobre o procedimento

O que é? É uma escova que trata e alisa ao mesmo tempo. Sem formol, ela também acelera o crescimento dos fios.

Qual seu diferencial? É a quantidade de nutrientes presentes na fórmula, como albumina, extrato de caviar, óleo de argan, aminoácidos e vitaminas. Juntos, eles dão o efeito de liso instantâneo. E o melhor: funciona em todos os tipos de cabelo.

Quanto tempo dura? Dois meses. Mas pode ser prolongado para até seis meses com hidratação uma vez por semana e cauterização ou reconstrução a cada 15 dias.

Como é feita a aplicação? O processo leva, em média, uma hora. Após a lavagem do cabelo com xampu antirresíduos, o profissional aplica o produto da escova. Após 15 minutos, o profissional faz escova e chapinha. Três dias depois, a pessoa já pode lavar o cabelo.

Qual é o efeito imediato? Após a aplicação do produto, seu cabelo ficará domado e sedoso. Vale lembrar que os fios ondulados ficarão lisos. Já os cacheados ou os afro ficarão com ondas e cachos bem soltos.

Como é feito o retoque? Pode ser feito apenas na raiz ou no cabelo todo. Para o efeito de aceleração do crescimento, o retoque deve ser realizado a cada 15, 20 ou 30 dias. Para obter o efeito liso total, o retoque é a cada dois meses, no mínimo.

Quanto custa? A partir de R$ 250*

*Preço pesquisado em fevereiro de 2012