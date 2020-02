Dicas de especialistas: acabe com o cabelo embaraçado e com frizz

Evite os danos do vento e sol de verão no cabelo

Foto: Getty Images

O vento e o sol forte de verão podem deixar o cabelo embaraçado com facilidade, além de incentivar o frizz incontrolável, que acaba com o penteado. Para domar os fios, siga as dicas dos cabeleireiros Nando Ardessore e Marcelo Rezende:

Frizz incontrolável

“Use um xampu com fórmula hidratante e reparadora, que vai diminuir o feito arrepiado”, indica o cabeleireiro Nando Ardessore. Cremes para pentear disciplinantes são indispensáveis. “Outra opção é substituí-los pelos óleos de efeito nutritivo, que também são bastante eficientes para diminuir o frizz.”



Produtos que acabam com o frizz

Foto: Reprodução/ESTILO

Na imagem acima: (1) BC Bonacure Hairtherapy Oil Miracle High Finishing (R$ 148,50*), da Schwarzkopf; (2) Enrich Straight (R$ 67*), da Wella Professionals; e (3) Repair Shampoo (R$ 58*), da Keune.

Mechas embaraçadas

“Lave o cabelo com água fria e xampu hidratante e substitua o condicionador por uma máscara que traga hidratação, mas não deixe o cabelo pesado”, aconselha o cabeleireiro Marcelo Rezende. Aplique fluidos desembaraçantes sempre que sair do mar ou piscina. Penteie com pente de dentes largos, distribuindo cuidadosamente o produto no comprimento.



Produtos para desembaraçar o cabelo

Foto: Reprodução/ESTILO

Na imagem acima: (1) Clear Moisture Water Rush (R$ 106*), da Redken; (2) Fructis Leite para Pentear Liso Absoluto (R$ 8*), da Garnier; e (3) For You Pente Colors (R$ 2,50*), da ProArt.

*Preços pesquiados em fevereiro de 2012