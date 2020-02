Descubra os superpoderes da chapinha

Com uma prancha você faz quatro looks

Foto: Getty Images

Se você pertence ao time das mulheres que recorrem à chapinha apenas para alisar os fios, surpreenda-se: especialistas garantem que a danada é uma grande companheira para quem sonha ser uma mulher diferente a cada dia. Como isso é possível? Com a prancha na mão e a técnica certa na cabeça, você pode fazer cachos anelados, deixar os fios levemente ondulados, modelar três tipos diferentes de franja e, claro, conquistar o liso perfeito! Confira, então, as práticas indicações de quem entende do assunto e aprenda, passo a passo, a ter o cabelo que quiser todos os dias.



Antes de usar…

… entenda como a chapinha funciona

A estrutura do seu cabelo contém fibras de queratina, que definem seu tipo de fio: cacheado, liso ou ondulado. Então, para mudar a forma das madeixas, você precisa transformar a disposição dessa proteína. “É possível realizar essa tarefa com o calor da chapinha que, para não danificar os fios, deve estar entre 100° C e 150° C “, ensina o dermatologista Valcinir Bedin.

… saiba proteger o seu cabelo

No intervalo pré-escova – que prepara para o alisamento – lembre-se de aplicar um protetor térmico. “Esse cuidado é ainda mais importante se você utiliza a prancha todos os dias”, diz Regis Marcillianno, cabeleireiro do Espaço B. “Tal produto cria uma película nos fios e evita que o calor seja muito agressivo”, completa Valcinir.

Dica: quer saber se o protetor é bom? Aplique-o em uma mecha e passe a chapa. Conte até dez e toque os fios. Se não queimar a mão, o produto vale a pena.

Para garantir o liso poderoso, faça uma escova antes

Foto: Getty Images

Liso natural

O seu tipo de fio indica o método ideal para o alisamento fique sem marcas

Fino e quebradiço: para garantir o liso poderoso, faça uma escova antes. então, divida o cabelo em três partes – duas laterais e atrás da cabeça – e comece a alisar pela nuca. “Para não deixar marcas nem ter as pontas espigadas, evite apertar a chapa com força”, diz Eduardo.

Grosso: lave e seque bem. em seguida, repita a divisão feita para a indicação de cabelos finos e passe a chapinha sem pentear. “Se você tem este tipo de fio, prefira os modelos com titânio ou porcelana, que têm temperatura mais alta”, diz o especialista.



Cachos definidos

Aposente o bobe e conquiste o enrolado em cinco segundos Com cuidado, separe uma mecha do cabelo seco (sem escova) com dois dedos de expessura. Coloque-a na chapinha e faça uma volta para dentro (a mecha fica sobre o aparelho). Desça rapidamente até o final para que os cachos fiquem fechados. “O processo deve durar entre três e cinco segundos”, diz Robson Trindade, do Red Door Salon & Spa. repita o procedimento em toda a cabeça.

Dica: use uma prancha estreita e comprida para cachear. “Normalmente, ela registra na embalagem a indicação que alisa e modela”, explica Eduardo.



Franja no lugar

Conquiste três visuais diferentes mudando apenas a uma parte do cabelo

Efeito Gisele Bündchen: seque bem a franja, coloque-a na chapinha e vire o pulso para fora. Vá deslizando até o final. assim que terminar, jogue a franja para trás.

Franja fechada: o processo é parecido com a técnica descrita acima. Porém, após segurar a franja na piastra, você vira o pulso para dentro.

Franja lateral: ainda com os fios secos, decida de que lado quer a franja. coloque o cabelo na chapinha e, então, vire o pulso para dentro. daí, siga no mesmo sentido que pretende deixá-la.

Atenção! Em todos os casos: “mantenha a chapinha a meio centímetro do couro cabeludo para não se queimar”, avisa o cabeleireiro Robson.



Ondulado sexy

Com esta técnica até os fios cacheados entram na onda

Valem as mesmas dicas para fazer cachos, mas com uma diferença essencial: “o movimento deve ser lento. isso ajuda os cachos a ficarem anelados e abertos”, ensina Eduardo.

Dica: se seu cabelo já é cacheado, faça uma escova antes de pranchar. Em seguida, invista no processo de ondulação.