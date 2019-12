Retrospectiva da beleza: produtos e procedimentos que bombaram em 2019

Não dá para negar que 2019 foi um ano cheio de novidades, inclusive no universo da beleza. Novos produtos, técnicas e procedimentos de pele, cabelo e maquiagem tomaram conta dos feeds do Instagram . Para te ajudar a relembrar, o hairstylist Italo Saliccio e o beauty artist Rafael Guapiano criaram a lista, abaixo, com 8 febres do universo da beleza em 2019. E que venha 2020!

Skincare

Os cuidados com a pele bombaram em 2019. Antes muito mais apaixonadas pela maquiagem, as brasileiras começaram a se preocupar mais com a pele nesse ano. O que não faltou foram selfies no feed e nos stories das influenciadoras se empenhando para manter uma rotina skincare.

Entre os produtos queridinhos ficaram as máscaras faciais, especialmente as de tecido. Várias marcas já investem no produto e prometem vários efeitos, como iluminar, revigorar, controlar a oleosidade e fechar os poros. As máscaras faciais se tornaram aliadas da pele bem cuidada, seja pré ou pós make. Quem ainda não investiu, vale a pena testar!

Pele iluminada

A preferência das brasileiras por um acabamento matte durou por muitos anos, principalmente porque grande parte das mulheres do país tem pele com tendência à oleosidade. Apesar de ainda não ter sido abandonado completamente, o efeito sem brilho está aos poucos dando lugar a uma pele mais iluminada, também conhecida como pele de yoga.

Para conseguir o efeito, a preparação da pele é essencial. Limpe e hidrate bem o rosto com produtos específicos para seu tipo de pele antes de passar qualquer make – óleos e primers iluminadores também são muito bem-vindos. Depois, na maquiagem, aposte em produtos cremosos e com efeito mais iluminado. “O efeito natural na make ganhou destaque justamente por realçar os traços do rosto e, consequentemente, a beleza feminina”, comenta Rafael Guapiano.

Para completar o viço, não se esqueça do iluminador, que pode ser líquido, bastão, pó ou até uma combinação de vários, para um efeito mais power. Se sua pele é oleosa, você pode sim usar um pó, mas prefira versões soltas e fininhas. Vale a pena aplicar com um pincel menor, apenas nas áreas em que a oleosidade é excessiva, como testa, nariz e queixo.

Blurred lips

Seguindo a tendência da make mais natural, o efeito blurred lips ganhou força nas passarelas e conquistou blogueiras e famosas em 2019. A técnica consiste em abrir mão do contorno labial e apostar na boca com um efeito borradinho e esfumado. O melhor de tudo é que não exige nenhum produto específico e você pode escolher o acabamento que preferir – matte, cremoso ou até glossy – e a sua cor preferida.

“O efeito chegou nas ruas com intensidade mais leve. Para aderir, basta esfumar as laterais dos lábios com um pincel de esfumar (o de sombra mesmo)”, indica Guapiano. Lembre-se sempre de hidratar bem os lábios antes, porque o efeito realça qualquer pelinha solta ou pedaços ressecados na boca. Olhos coloridos

Em 2019, os olhos ganharam destaque na make, mas dessa vez sem o famoso preto esfumado. As cores vibrantes chegaram de vez na maquiagem e deixaram de ser consideradas infantis ou muito informais. Seja em forma de delineador ou sombra, as cores vibrantes nos olhos viraram febre.

Para conseguir seguir a tendência, não é necessário comprar várias sombras novas. Usar batom, blush e até gloss nos olhos é uma boa opção para reutilizar ou dar novos usos para seus produtos.

Produtos em 3D

Produtos para make com características tridimensionais, que deixam o acabamento da pele ainda mais profissional, estão entre os destaques em 2019. Esponjas e pincéis de make 3D têm cerdas ou recortes geométricos que se encaixam em cantos do rosto de difícil acesso aos pinceis convencionais. Sem contar que eles podem ser usados com produtos de vários tipos, como em pó ou cremosos. Amarrações com lenço

Segundo Italo Saliccio, os penteados com amarrações foram os mais pedidos de 2019, especialmente o coque. Quando arrematados com um lenço, o visual fica ainda mais moderno e descolado. “Prático e versátil, o coque ganhou uma atualização chiquérrima com os lenços como novo acessório. Fios levemente soltos e o bagunçado proposital deixam o penteado ainda mais bonito”, explica.

Franja

Seja em cabelos lisos ou cacheados, as franjas foram um sucesso nesse ano. As mais longas e desfiadas, que já são um clássico, dividiram o holofote com a franja curtinha, acima das sobrancelhas, que é supermoderna. Para quem gosta de um visual mais certinho e quer mantê-las sempre no lugar, o mercado lançou produtos e acessórios específicos para esses cuidados.

“Uma das novidades para cuidar das franjas é a famosa minichapa, que ganhou os holofotes justamente por facilitar a rotina de cuidados do corte”, indica o hairstylist.

Fivelas e grampos

Antes considerados básicos e quase sempre escondidos nos penteados, os grampos e fivelas se tornaram protagonistas dos cabelos. Com strass, brilhos e formatos diferentes, eles funcionam como uma maneira de prender os fios e também como acessório. Para um resultado ainda mais bonito, você pode combinar vários tipos diferentes.

