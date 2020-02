Copie o corte de Camila Pitanga

O corte mais arredondado mantém os cachos sempre bonitos

Foto: Agnews

Mesmo com o final da novela Insensato Coração, o cabelo da executiva Carol, personagem da atriz Camila Pitanga, continua sendo um dos mais pedidos na central de atendimento ao telespectador da Rede Globo! “O segredo do sucesso é o corte que distribui bem o volume em toda a cabeça e mantém os cachos sempre bonitos”, revela o cabeleireiro Nilo Leal, da Casa Mauro Freire (SP).

Prático, é tão fácil de pentear que a própria atriz arrumava os fios antes de entrar em cena. “E fica bem para cabelos lisos ou ondulados”, completa Nilo.

Quer copiar? Siga as dicas do expert e fique linda.

Se o seu rosto é…

Delicado: deixe o comprimento do cabelo na linha da boca.

Alongado: corte os fios na altura do queixo.

Redondo: use o mesmo corte da Camila Pitanga, mas com a franja longa lateral.

Triangular: concentre o volume na altura do queixo.

Foto: Luda Lima

Passo a passo

1. Desfie as pontas com uma navalha, deixando o comprimento na altura da nuca. Vá repicando os fios da orelha para baixo, no sentido da nuca para as laterais, distribuindo o volume por toda a cabeça para valorizar o cacheado.

2. Repique a franja na diagonal, na altura dos olhos, deixando-a sutilmente mais curta que o resto do cabelo.

3. Para finalizar, aplique o leave-in da raiz às pontas e amasse os fios com uma toalha. Deixe secar naturalmente. Se quiser usar o secador, aposte no difusor para não desmanchar os cachos. Para dar mais volume ao penteado, seque o cabelo com a cabeça virada para baixo.

Foto: Divulgação

Sugestão de produtos

1. Ativador de cachos, da Vizcaya. R$ 13*

2. Tratamento preventivo Cachos Definidos, da Pantene.R$ 8,90*

3. Disciplinador de cachos Gold Black, da Amend. R$ 15*

4. Secador Super Compact 3.0, da Ga.ma Italy. R$ 147*

*Preços pesquisados em setembro de 2011