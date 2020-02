Como usar as ampolas de tratamento

Quem faz escova tem que usar a ampola uma vez por semana

Foto: Getty Images

Se você tem fios coloridos…

.. use ampolas que tenham silicones que envolvem os fios e, assim, retêm a cor. Nas versões para as loiras, prefira aquelas com pigmentos violeta, que não deixam o cabelo amarelar. “Evite aplicar no couro cabeludo para prevenir alergias”, diz o tricologista Luciano Barsanti.

Além de hidratar as ampolas ajudam a manter a cor dos fios

Foto: Divulgação

1- Color Lock Jade, Fine Professional, R$ 15

2- Matizadora Efeito Champanhe, Unik, R$ 15

3- BC Color Freeze, Schwarzkopf, R$ 193

4- Blindagem da cor Reflct, Amend, R$ 8

Se você tem fios secos…

…vá de ampolas com ingredientes que seguram a água nos fios, como manteiga de karité e óleos vegetais (de argan, coco, murumuru…). Se seu cabelo é liso e fino, opte pelas mais líquidas. Se é grosso e ondulado, aposte nas cremosas.

Os óleos vegetais são ideais para quem tem fios secos

Foto: Divulgação

1- Nanocontrutor, Fascinatus, R$ 15

2- Nutrity, Le Cliqué Professionel, R$ 18

3- Leite de Argan, Acquaflora, R$ 8,30

4- Revitalizante Nativa Spa, O Boticário, R$ 8,30

Se você tem fios frágeis…

…experimente as ampolas de reconstrução contêm proteínas, queratina e ceramidas, que fortalecem os fios quebradiços. “Aplique sempre maior quantidade nas pontas e áreas mais secas. Deixe agir por dois minutos”, diz o cabeleireiro Samuel Jabes, do salão paulistano Blend.

Fios finos e quebradiços precisam de queratina

Foto: Divulgação

1- Reparação Total 5 Elsève, L’Oréal, R$ 4,90

2- Nutrição Absoluta Clini Hair, Niely, R$ 15

3- Karatina Líquida, Vizcaya, R$ 5

4- Power Repair, Alta Moda é…, R$ 12