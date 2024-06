Você sabe finalizar seu cabelo ondulado? Cerca de 28% das brasileiras possuem esse tipo de fio, segundo o Instituto da Beleza Natural, e parte delas ainda não encontrou uma maneira fácil de diminuir o frizz ou deixar os cachos mais definidos. A boa notícia é que a finalização serve para essas duas questões e pode ser feita de um jeito prático.

Quais produtos preciso ter para finalizar o cabelo ondulado ?

Basta um leave-in e um óleo para a finalização do cabelo ondulado, segundo a hair stylist Luana Matos. “O creme modelador funciona para ativar e definir os cachos, enquanto o óleo nutre e protege os fios”, explica.

Como finalizar o cabelo ondulado de um jeito fácil ?

Passo 1 : Com o cabelo penteado e bem molhado , aplique o produto responsável por modelar os cachos e amasse as pontas em direção ao couro cabeludo – tenha cuidado nessa parte, porque quanto mais você amassar perto da raiz, mais volume o cabelo vai ganhar na região.

Com o cabelo e , aplique o produto responsável por modelar os cachos e em direção ao couro cabeludo tenha cuidado nessa parte, porque quanto mais amassar perto da raiz, mais volume o cabelo vai ganhar na região. Passo 2 : Faça o movimento de amassar o cabelo com uma camisa ou um pano de algodão . Assim você consegue retirar o excesso de água, enquanto não perde os cachos ou aumenta o frizz.

Faça o movimento de amassar o cabelo com uma . Assim consegue retirar o excesso de água, enquanto não perde os cachos ou aumenta o frizz. Passo 3 : Espere o cabelo secar ou use um secador com difusor para realçar ainda mais as curvas. Por fim, aplique o óleo finalizador amassando os fios mais uma vez.

Como saber se o meu cabelo é ondulado?

Identificar se o cabelo é ondulado, liso ou cacheado é uma dificuldade para muitas pessoas que possuem a curvatura entre os dois extremos. Existem particularidades, porém, que facilitam a descoberta, de acordo com a profissional. É o caso do famoso liso armado, que deixa o volume dos fios mais aparente e com frizz.

Outro aspecto é as pontas do seu cabelo ficarem curvadas depois do banho. “Também é comum que, ao secar, algumas regiões fiquem onduladas e outras mais lisas”, acrescenta Luana. Na dúvida, vale consultar um especialista para descobrir e, então, adotar os cuidados necessários para o seu tipo de madeixa.

Quais são os tipos de cabelo ondulado?

O cabelo ondulado costuma não apresentar fios iguais, mas a divisão entre categorias ajuda a entender as peculiaridades de cada um. Chamado de tipo 2, ele é dividido entre 2a, 2b e 2c.

Ondulado 2a : A curvatura do cabelo ondulado 2a é leve, com a raiz geralmente lisa e o restante do cabelo com mais volume e ondas.

A Ondulado 2b : A ondulação dos fios é mais definida, normalmente em formato de S, e possui mais volume e uma tendência maior ao surgimento de frizz.

Ondulado 2c : Por ser o mais próximo ao cacheado, são as ondas mais grossas e volumosas que compõem o visual de quem possui esse tipo de cabelo. O frizz pode ser mais aparente e outras regiões mais lisas.



Como cuidar do cabelo ondulado ?

Saber como cuidar do cabelo ondulado é o desejo de pessoas que procuram uma aparência mais saudável para as madeixas. Produtos que ofereçam nutrição, hidratação e reconstrução são indispensáveis, o que não quer dizer que você precisa de um para cada função, conforme a especialista explica.

“Existem fórmulas que garantem as três funções em uma só opção. Além disso, vale mais a pena descobrir qual deles seu cabelo mais está precisando para tratar de maneira adequada, e isso você consegue com a avaliação de um profissional”, pontua.

Luana ainda indica aplicar óleo três vezes ao dia para que seus fios fiquem nutridos e sem aparência de secos. Também é importante usar aquilo que foi produzido especificamente para a curvatura ondulada, porque essa individualização é a responsável por contemplar as suas necessidades.

