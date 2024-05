Como cuidar de cabelo ondulado? Veja dicas práticas

Cabelos ondulados podem ficar sempre belos. Mas quais os cuidados certos para mantê-los bonitos a qualquer hora do dia ou da noite, sem muito trabalho? O hair stylist Rodolfo, expert do salão ONE|SP, dá todas as dicas.

Ele conta que são necessárias apenas duas etapas: molhar e moldar. “Utilize água no borrifador e um bom leave-in. O melhor momento é depois do banho. Nesse caso, seque bem com a toalha sem esfregar, apenas ‘amassando’ o cabelo, e logo em seguida aplique o leave-in“, recomenda.

O especialista explica também que, se usar o secador, deixe-o sempre na temperatura média, colocando o vento de cima para baixo e fazendo movimentos twist com as mãos.

Quem fez algum procedimento com química nos cabelos precisa de alguns cuidados extras. “Nesses casos é indicado o uso de produtos específicos, como protetores térmicos e condicionadores sem enxágue para cabelos com química”, diz o hair stylist.

Além da lavagem

Rodolfo enumera uma série de dicas para que seu cabelo ondulado permaneça belo por mais tempo. “Evite lavar com água muito quente, prefira morna pra fria. Escolha bons produtos e use-os em quantidades moderadas”, explica.

Ele também indica fazer a manutenção do corte com o seu profissional. E, ao deitar, recomenda usar fronhas de seda ou touca de seda e nunca dormir com o cabelo molhado. “Também tenha sempre um reparador de pontas na bolsa”, finaliza.

