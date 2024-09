Aprenda o segredo para clarear o cabelo com camomila

Você já pensou em clarear o cabelo sem usar tintura? A camomila é uma opção popular para iluminar os fios com um método natural. Rica em apigenina, um pigmento amarelo, e azuleno, que ajuda a neutralizar o amarelado oxidado dos cabelos tingidos, ela clareia as madeixas aos poucos.

Trouxemos três receitas simples para quem quer experimentar o método, além de contar quem pode ou não se beneficiar desse processo. Também conversamos com especialistas para entender se existem malefícios nesse tipo de prática.

Chá de camomila para clarear o cabelo

Uma das formas mais populares de clarear o cabelo é aplicando o chá de camomila diretamente nos fios. Veja o passo a passo:

Ingredientes

1 xícara de flores secas de camomila ou 4 sachês de chá ;

500 mL de água fervente.

Modo de preparo

Coloque as flores secas ou os sachês na água fervente; Tampe o recipiente e espere esfriar por aproximadamente 1 hora; Quando o chá estiver frio, aplique o líquido no cabelo seco; Deixe agir de 20 a 25 minutos; Enxágue o cabelo e finalize com uma hidratação.

Dica: Repita o processo semanalmente para intensificar e manter o efeito clareador.

Shampoo de camomila caseiro para iluminar o cabelo

Outra forma de tornar os cabelos mais loiros é através do shampoo com camomila e calêndula. Confira o processo:

Ingredientes:

1 colher de chá de flores secas de camomila ;

1 colher de chá de flores secas de calêndula ;

2 xícaras e meia de água ;

2 colheres de shampoo neutro.

Modo de preparo:

Ferva a água e adicione as ervas; Tampe o recipiente e deixe esfriar por cerca de 15 minutos; Coe o líquido e misture com o shampoo; Lave os cabelos normalmente.

Solução com camomila para realçar o cabelo loiro

Mais uma opção para realçar seu loiro é usar uma solução preparada com ervas. Aprenda como fazer:

3 colheres de sopa de flores de camomila seca ;

3 colheres de sopa de calêndula seca ;

500 ml de água.

Modo de preparo:

Ferva a água com as ervas em um recipiente tampado; Deixe esfriar; Coe o líquido e guarde em um frasco limpo; Aplique nos cabelos e deixe secar naturalmente.

Clarear o cabelo com camomila faz mal?

Segundo o terapeuta capilar Leandro Pierre, do salão Gold Hair, “clarear o cabelo com camomila é uma prática popular, mas pode ressecar os fios, tornando-os mais frágeis e suscetíveis à quebra.”

O hairstylist Gil Britto, parceiro da Vertix Professional, alerta que a exposição ao sol durante o uso da camomila também é capaz de deixar o cabelo desidratado. “Os fios podem perder o brilho”, acrescenta Leandro.

Os especialistas também alertam que o clareamento com camomila não é uniforme, o que pode resultar em manchas, especialmente em cabelos mais escuros, que tendem a desbotar para tons avermelhados. O efeito clareador é mais eficaz em cabelos naturalmente loiros escuros ou castanhos claros.

Portanto, se você ainda assim optar por clarear o cabelo com camomila, use a técnica com moderação e mantenha os fios sempre bem hidratados.

