8 cuidados importantes para ter cabelos grisalhos deslumbrantes

Se você decidiu assumir os cabelos brancos de vez, a primeira coisa que você deve saber é que eles exigem cuidados especiais e mais complexos em comparação com os fios coloridos ou naturais.

Com o tempo, os cabelos podem se tornar mais secos e propensos ao amarelamento, exigindo uma atenção extra para preservar seu brilho e vitalidade. Por isso, a escolha dos produtos certos e a aplicação de técnicas específicas são fundamentais para a manutenção da saúde e da aparência.

Além disso, o cabelo grisalho costuma ser mais rebelde já que perdeu toda a melanina e queratina. Normalmente, ele é mais grosso e se destaca mais do que os com cor natural. E por ter uma estrutura mais rígida, precisa de mais hidratação, o que ajuda a amolecer os fios e a deixá-los mais alinhados, evitando que fiquem em pé ou difíceis de controlar.

Vale lembrar que cuidar corretamente dos cabelos grisalhos não só uma questão estética, mas também contribui para o bem-estar e a confiança de quem decide exibir sua cor natural.

Ricardo Rodrigues, embaixador da Wella, e Renata Souza, hair-specialist e fundadora do Spa Déia & Renata, espaço focado em tratamentos e saúde capilar, deram algumas dicas para cuidar dos fios grisalhos. Confira abaixo:

Escolhas os produtos certos

Um erro comum é achar que você pode continuar usando o shampoo e condicionador que usava anteriormente. O ideal é procurar por produtos específicos. Opções com ativos umectantes e antioxidantes são ótimas alternativas, segundo Renata.

Cuidado com a temperatura da água do chuveiro

Na hora do banho, evite usar água muito quente para não ressecar ainda mais o cabelo. O grisalho precisa de mais hidratação que o usual e a água quente vai gerar o efeito contrário, aumentando o ressecamento.

Evite o uso de equipamentos térmicos

Além de não usar água tão quente, também não é recomendado o uso de aparelhos térmicos com temperaturas muito altas. Além de desidratarem os fios, ainda podem causar pontas duplas e quebras.

Mas caso você queira manter o uso, é importante investir na proteção térmica do cabelo, com produtos específicos. “Os cabelos grisalhos são mais fracos, quebradiços e elásticos, com o uso de secadores, chapinhas e outras ferramentas de calor eles podem ficar mais danificados”, completa Ricardo.

Não esfregar os fios na hora de secar

Quando for secar o cabelo com a toalha depois de lavar, evite esfregar os fios, pois isso pode deixá-los mais elétricos e difíceis de controlar. Em vez disso, amasse o cabelo com uma toalha de microfibra, que é melhor para absorver a água sem causar frizz.

Usar touca ou fronha de cetim ou seda

Para evitar que o cabelo fique arrepiado enquanto você dorme, use uma touca de cetim ou seda, ou uma fronha desses materiais. “O cetim e a seda reduzem o atrito que o algodão causa nos fios, ajudando a manter o cabelo mais suave e menos frizado”, explica Renata.

Nutrir os fios é essencial

“Os fios grisalhos são fios sem pigmentação, ou seja, com ausência de cor e isso faz com que a cutícula que os protege fique mais vulnerável a agentes externos. Por essa razão, cabelos grisalhos tendem a ser mais secos, e para evitar que isso aconteça é importante investir em produtos com ingredientes nutritivos, deixando-os sedosos e brilhantes”, afirma Ricardo.

Aposte em um bom óleo capilar

O especialista também destaca que o uso de um óleo capilar mais líquido ajuda a nutrir os fios sem a necessidade de incluir outros produtos de finalização.

Matizar os cabelos

Em alguns casos, o shampoo matizador em intervalos de 20-30 dias é uma boa escolha. “Mas precisa tomar bastante cuidado ao usá-lo para os fios não pigmentarem com a cor do produto”, alerta Ricardo.

