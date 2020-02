Aprenda a fazer os penteados de Adriane Galisteu

Sessentinha

O coque alto é tendência e muito elegante

Foto: Adri Felden

Tempo

40 minutos

Penteado

Estique bem o cabelo com gel e faça um rabo de cavalo alto. Desfie os fios da parte de baixo do rabo com pente fino. Junte o cabelo e dê forma ao penteado, como se estivesse fazendo um coque banana. Fixe com grampos escondidos. Borrife spray fixador.

Make

Para compor o look, use base e pó facial. Aplique sombra iluminadora e delineador preto nos olhos. Espalhe blush rosa nas maçãs e batom neutro nos lábios.

Entrelaçada

A tiara de traça dá um toque mais romântico ao visual

Foto: Orlando Oliveira / Agnews

Tempo

10 minutos

Penteado

Faça duas tranças em uma das laterais do cabelo usando mechas finas. Prenda as pontas com elástico de silicone. Desfie o cabelo com pente fino e construa o penteado com as mãos: vá puxando mechas e fixando-as com grampos atrás da cabeça até compor um coque. Passe as tranças para o outro lado, formando uma tiara, e prenda as pontas com grampos.

Make

Use uma base pré-maquiagem para corrigir imperfeições e elimine o brilho com pó compacto. Capriche no rímel preto ou opte por fios postiços. Marque as têmporas com blush marrom claro e os lábios, com batom cor de boca.

Toque lateral

Adriane Galisteu arrasa com a traça de raiz lateral

Foto: Orlando Oliveira / AgNews

Tempo

30 minutos

Penteado

Divida o cabelo de lado e escove-o bem. Faça uma trança embutida em uma das laterais e prenda a ponta com grampo próximo à nuca. Espalhe sérum reparador nas pontas do cabelo.

Make

Espalhe um pouco de pó bronzant no rosto. Nas pálpebras, trace uma linha de delineador preto. Alongue os cílios com máscara preta. Dispense o blush e, na boca, invista apenas em um bálsamo hidratante.

Dicas de produtos



Foto: Eduardo Svezia

1. Base Hidratante oil free Veridica It, R$ 17*. SAC: (11) 3672-2122

2. Reparador de Pontas com Filtro Solar Live.Life, R$ 18*. SAC: (11) 3804 5387

3. Batom Color Riche cor de boca L’Oréal Paris, R$ 35*. SAC: 0800-7016

4. Corretivo Airbrush Concealer Clinique, R$ 109*. SAC: 0800-7279991

5. Volumizer Mousse Aspa, R$ 78*. SAC: 11 5188-0868

*preços pesquisados em novembro/2010