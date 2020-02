A franja ideal para cada tipo de rosto

A vantagem da franja é que ela muda a aparência sem você precisar apelar para um corte radical

Foto: Agnews

Para viver a robô Naomi, na novela global Morde & Assopra, a atriz Flávia Alessandra teve de adotar franja. O look criado pelo cabeleireiro Marcos Proença (SP) rejuvenesce e é versátil: “a franja curta no meio e alongada nas têmporas pode ser usada reta ou de lado. O segredo do penteado é modelar a raiz com uma escova larga e, depois, jogar um pouco de spray”, diz o expert.

A vantagem da franja é que ela muda a aparência sem você precisar apelar para um corte radical. Animada para aderir à moda, mas em dúvida sobre o melhor estilo para o seu rosto? Siga estas dicas de mestre.

Foto: Luda Lima

Mão na tesoura!

1. Rosto quadrado

Pode usar qualquer tipo de franja – ela ajuda a suavizar os traços. A reta combina com corte chanel e fios lisos e longos. Já a franja desfiada fica ótima se for longa.

2. Redondo

Cuidado com a franja reta e curta, pois ela cria volume no topo da cabeça e destaca ainda mais as maçãs do rosto, deixando-as arredondadas. Para não errar, aposte nos modelos compridos, que alongam a face.

3. Coração

Quem tem o queixo pontudo e a testa larga deve abusar das franjas desfiadas, que desviam a atenção dos ângulos marcados na região do queixo. Evite fios muito lisos que terminam na altura do maxilar.

4. Oval

Esse rosto com proporções harmoniosas fica bem com qualquer tipo de franja. Para um visual clássico, adote o modelo reto; para um look despojado, use a franja desfiada com os fios mais longos nas laterais da testa.

Franja chapada

O corte reto pode ser acentuado com o uso de chapinha na hora de pentear. Depois de secar os fios com secador, passe o aparelho uma vez só na franja, modelando as pontinhas para dentro.

Foto: Divulgação

Sugestão de produtos

1. Hair Spray Sexy Town, da Aspa. R$ 25*

2. Secador Claudia Leitte Profissional, da Mallory. R$ 129,99*

3. Escova de metal Soft Touch, da Pro art. R$ 24*

4. Prancha Glamour, da Tany. R$ 149*

*Preços pesquisados em maio de 2011