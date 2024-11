5 truques indispensáveis para manter os cachos definidos por mais tempo

Manter os cachos definidos por mais tempo é um desafio para a maioria das cacheadas e crespas que desejam exibir fios sempre impecáveis. No entanto, a correria do dia a dia, seja no trabalho ou nos estudos, pode tornar essa tarefa ainda mais complicada diante das demandas da rotina.

A boa notícia é que conquistar uma definição duradoura, resistente ao frizz e às adversidades cotidianas, é mais simples do que parece. Com algumas dicas práticas e truques simples que reduzem o atrito nos fios e otimizam a finalização, é possível garantir cachos definidos desde o primeiro dia da rotina capilar.

Para te ajudar nessa jornada por um cabelo impecável, conversamos com a cabeleireira Jaque Sousa, especialista em cabelos naturais, para descobrir quais são os truques valiosos que mantém a beleza e a definição dos cachos por muito mais tempo. Veja como a seguir:

Truque 01: O segredo começa antes da finalização

Para manter os cachos com aquele aspecto hidratado, leve e solto, Jaque destaca que um dos pontos fundamentais é investir em uma lavagem adequada e em uma rotina de tratamentos com formulações hidratantes e potentes para os cabelos.

“Gosto de sugerir às minhas clientes que comecem a apostar em produtos ricos em ativos hidratantes e nutritivos como óleo de coco, manteiga de karité e babosa, que nutrem e hidratam profundamente os fios sem deixá-los pesados”, comenta a hairstylist, que é especialista em curvaturas e coloração para crespos e cacheados.

“Além disso, o corte certo também faz toda a diferença. É importante que tanto a lavagem quanto o corte estejam alinhados e feitos de forma adequada, para que as ondas fiquem com aquela cara de quem acabou de sair do salão após um tratamento completo”, adiciona.

Truque 02: Menos produto, é mais

Exagerar na quantidade de produto na hora de finalizar pode ser considerado um grande empecilho para quem busca por cachos mais leves, macios e definidos por mais tempo. Para isso, Jaque faz um alerta sobre a quantidade de produto ideal na hora de finalizar.

“Esses produtos para definição devem ser aplicados nos fios ainda úmidos, sempre enluvando e dividindo mecha a mecha para garantir que sejam bem absorvidos. A quantidade ideal vai depender da porosidade do cabelo, mas, para não errar, uma pequena quantidade, do tamanho de uma bola de gude, é suficiente”, sugere.

Agora, se você não vive sem uma definição power em seus cachos, selar os fios com uma pequena quantidade de gel ou gelatina própria para os cabelos poderá garantir ainda mais fixação e durabilidade para os cachos.

Truque 03: A hora de dormir também faz parte da rotina capilar

Se engana quem pensa que não é possível cuidar dos cabelos durante o sono. Se você é crespa ou cacheada e ainda não adota cuidados noturnos com os cachos, talvez esteja na hora de investir em itens como a touca ou fronha de cetim.

“Durante a noite, nossos movimentos causam atrito entre a cabeça e o travesseiro, e esse movimento é um dos principais responsáveis pela quebra dos fios e o surgimento de nós”, explica Jaque.

“Eu costumo indicar as toucas de cetim, mas também recomendo as fronhas, especialmente para quem tem dificuldade em dormir com algo na cabeça. Esse tecido protege os fios do atrito e ajuda a preservar o formato natural dos cachos. Na manhã seguinte, um spray revitalizador é suficiente para que o cabelo esteja pronto para um novo dia.”, indica a cabeleireira.

Truque 04: Deixe os penteados para momentos importantes

Em tempos em que a estética clean girl domina a beleza e os cabelos das cacheadas, uma coisa é certa: os penteados possuem a capacidade de reduzir a definição de todo e qualquer cacho.

Segundo Jaque, a melhor forma de manter as curvaturas dos cabelos intactas é deixando os belíssimos penteados para momentos de mais pura necessidade.

“Deixar os penteados para momentos especiais ou quando o cabelo estiver mais sujo ou sem definição pode ser uma estratégia inteligente para preservar os cachos no dia a dia. Eu evitaria o uso excessivo de acessórios, como elásticos e grampos, e optaria por deixá-los mais soltos ou em formas mais naturais, contribuindo para a manutenção do cacho e do fio”, explica.

Truque 05: Proteção é a melhor solução

Por fim, mas não menos importante, proteger os cachos contra os danos do sol, do calor e da poluição pode não parecer essencial, mas, segundo Jaque, faz uma grande diferença na estética e na durabilidade das curvas cacheadas.

“É essencial, embora muitas vezes subestimado, usar protetores térmicos, óleos e produtos com filtro solar, além de chapéus ou lenços para proteger os fios”, conclui.

