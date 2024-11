Pente de alta frequência faz o cabelo crescer mais rápido? Descubra!

Não é de hoje que o mundo da beleza está sempre atrás de novas tecnologias para turbinar o crescimento dos cabelos. A tendência da vez? O famigerado pente de alta frequência, que promete dar uma força extra para quem busca resultados mais rápidos.

Embora não seja exatamente uma novidade, a tecnologia que traz benefícios tanto para a saúde capilar quanto para a pele, vem ganhando espaço entre as amantes de cuidado pessoal. Ela age estimulando a circulação sanguínea em várias partes do corpo — incluindo, é claro, o couro cabeludo.

Antes restrito a consultórios médicos, o uso do aparelho agora caiu nas graças de pessoas comuns, invadindo penteadeiras por aí afora. Mas, com tanta viralização nas redes, surge a dúvida: será que a alta frequência realmente ajuda no crescimento dos cabelos ou é só mais uma tendência das redes sociais?

Para responder essa pergunta, conversamos com o médico dermatologista Danilo Talarico, especialista em tricologia e transplante capilar. Ele nos contou tudo sobre esse aparelho curioso e como ele atua na batalha por fios mais longos e saudáveis:

O que é o pente de alta frequência?

De acordo com o Dr. Danilo, o pente de alta frequência nada mais é do que uma ferramenta que utiliza correntes eletromagnéticas geradas pela elevação da frequência elétrica, ajudando a melhorar a circulação e o aumento da oxigenação do couro cabeludo.

Segundo o dermato, o objetivo é criar um ambiente mais saudável e livre de microrganismos, possibilitando um crescimento bem-sucedido dos fios.

“O pente é oriundo de uma tecnologia que já existe há muito tempo, sendo usada na finalização de limpezas e outros procedimentos na pele. Sua função é proporcionar um efeito antibacteriano e antifúngico, reduzindo a proliferação de germes e microrganismos. Isso contribui para uma finalização mais eficaz e segura dos procedimentos”, conta o dermato.

Pente de alta frequência funciona? O cabelo cresce mais rápido?

Em tese, não. O que o aparelho faz, de fato, é ajudar a criar um ambiente mais propício para o crescimento. Quando o couro cabeludo está contaminado por vírus, bactérias ou fungos, algo bastante comum em casos de caspa, mesmo sem uma infecção aguda, o crescimento dos fios não é bem-sucedido”, explica.

“Ao reduzir a quantidade desses microrganismos, proporcionamos um alívio ao tecido. Isso permite que ele funcione melhor, aumentando a sua capacidade de recuperação. A este processo damos o nome de ‘redução de processos inflamatórios'”.

Como usar o pente de alta frequência?

Apesar de, por muito tempo, o uso do pente de alta frequência ter sido restrito apenas a profissionais especializados em procedimentos estéticos, o item vem se tornando cada vez mais popular entre pessoas que não atuam na área.

Nas redes sociais, é possível encontrar diversos usuários compartilhando como o uso da ferramenta tem ajudado na melhora da saúde do couro cabeludo, o que, consequentemente, estimula o crescimento capilar.

De acordo com o Dr. Danilo, usar o pente de alta frequência em casa geralmente não apresenta grandes riscos. No entanto, ele ressalta que, para obter melhores resultados, realizar o procedimento com um profissional é o mais indicado.

“Isso garante maior segurança e eficácia, visto que as necessidades específicas de cada pessoa só poderão ser avaliadas com a expertise de um profissional”, ressalta Danilo.

“Acredito que o principal risco está no uso inadvertido do equipamento. Quando um dispositivo como o pente de alta frequência é liberado para uso doméstico, sem a orientação adequada ou propósito definido por um profissional, os riscos aumentam. Não dá para garantir que será completamente seguro, embora seja raro encontrar casos graves de queimaduras”, pontua.

Como usar pente de alta frequência

Agora, se você já possui um pente de alta frequência, mas não sabe como utilizá-lo, o Dr. Danilo dá algumas orientações: “Vá com calma e evite abusar de uma alta frequência. Isso pode sensibilizar ainda mais a região”, alerta.

“Acima de tudo, verifique com o seu dermatologista em quais ocasiões o uso pode ser interessante para a sua queixa. Não podemos fazer nenhum tipo de indicação, pois cada caso é um caso, e isso interfere muito no uso”, diz o médico.

