Hidratação noturna para o cabelo: como fazer e melhores produtos

A hidratação para o cabelo é essencial para manter tanto a saúde quanto a boa aparência dos fios em dia. Contudo, por conta da correria (ou até mesmo os altos preços dos tratamentos realizados em salão), muitas podem deixar a manutenção capilar de lado.

É aí que entra a vantagem de utilizar hidratantes capilares noturnos: por terem uma composição específica, estes produtos foram feitos para serem aplicados na hora de dormir, nutrindo o cabelo durante toda a noite (sem pesar ou obstruir as madeixas). Incrível, né?

A seguir, você confere como apostar na hidratação capilar noturna (e quais são os melhores produtos disponíveis no mercado de beleza com essa finalidade).

O que é a hidratação capilar noturna (e por que fazer)

De acordo Luciana Passoni, médica referência em ciências capilares e CEO da Passoni Clinic, a hidratação noturna é um tratamento obrigatório entre todos que possuem fios descoloridos, alisados ou com quaisquer tipos de química. “Ela devolve a água para a fibra capilar, garantindo a maciez, a soltura dos fios, a luminosidade e o brilho”, explica.

Outros fatores que fazem da hidratação noturna extremamente necessária são o uso constante tanto de secador quanto de babyliss, que também podem danificar o cabelo.

Como fazer hidratação capilar noturna

Agora, importante: não podemos escolher qualquer hidratante para deixar agir nas madeixas durante o período da noite pois, dependendo da composição, eles podem trazer mais malefícios do que benefícios.

“Alguns não conseguem passar a barreira de cutícula do fio, deixando-o ainda mais suscetível à quebra. Por isso, é necessário escolher um hidratante que realmente penetre no seu cabelo”, diz.

E o que torna um hidratante noturno eficiente? Segundo a especialista, é necessário haver um blend de óleos vegetais com a presença de antioxidantes e vitaminas capazes de ultrapassar a barreira da cutícula. O óleo de coco, de acordo com Luciana, também pode ser uma opção.

Escolhido o produto, o distribua por toda a extensão dos fios, evitando a raiz. Logo em seguida, coloque uma touca de cetim.

“A fronha do travesseiro, que comumente é de algodão, absorve muito do produto que está no fio. E não queremos a perda do produto. Queremos que a umectação seja totalmente direcionada para as madeixas” ,esclarece.

Na manhã seguinte, não se esqueça de enxaguar os fios, para não ocorrer a formação de resíduos. “Como o hidratante noturno é mais pesado, pode ocorrer a obstrução das glândulas do folículo piloso, levando a quadros como queda de cabelo, formação de caspa, alteração da microbiota e surgimento de bactérias”, alerta.

Por fim, Luciana Passoni afirma que o costume de hidratar as madeixas enquanto dormimos é ótimo, pois além de prático, faz com que os fios sejam ainda mais beneficiados, já que não há a ação de agentes externos, como vento e sol, enquanto dormimos. “A permeação acaba sendo muito maior”, conclui.

Melhores hidratantes noturnos para o cabelo

A seguir, selecionamos alguns dos melhores hidratantes noturnos para cabelo:

1. Truss Night Spa

Truss Night SPA Sérum 250ml

O Sérum TRUSS NIGHT SPA é ideal para todos os tipos de cabelos. Assegura fios hidratados e reconstruídos, livres de frizz e totalmente macios. Promove um brilho intenso, ao mesmo tempo em que sela a cutícula capilar e protege os fios dos danos diários.

2. L’Oréal Paris Elseve Hidra Hialurônico

Creme Hidratação Noturna L'Oréal Paris Elseve Hidra Hialurônico, 200g

Desenvolvido com agentes condicionantes inteligentes, este hidratante da L’Oréal possui ativo hialurônico, capaz de reter até 1000x seu peso em água.

Além disso, conta com controle de frizz e preenche a fibra capilar, deixando as madeixas leves, soltas e saudáveis. Caso não tenha uma touca, não se preocupe: o produto possui tecnologia com efeito anti travesseiro para um despertar perfeito, evitando desperdícios e atritos indesejáveis.

3. Night Density Rescue

Night Density Rescue Terapia Intensiva 70ml

Desenvolvido pela Wella, o produto é essencial para quem busca diminuir a queda de cabelo, visto que promove o aumento da densidade capilar, mantendo os fios hidratados e saudáveis.

4. Hidratei Noite

Creme capilar noturno 250ml Com Manteiga de Karité e Óleo de Buriti - Hidratei Noite

Com óleo de buriti e manteiga de karité, este creme da Hidratei promove reparação profunda, brilho, redução do frizz e uma textura muito mais encorpada para os fios.

5. Beauty Sleep Night Sérum, Braé

Braé Beauty Sleep Night - Sérum de Tratamento Noturno 100ml

Feito especialmente para cabelos secos, o sérum da Braé proporciona maciez e brilho sem pesar os fios.

