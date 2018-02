Tranças afro: dicas valiosas para disfarçar o frizz da raiz

As tranças afro são uma mão na roda para quem gosta de penteados estilosos e cheios de representatividade, principalmente para quem está em transição capilar e não tem muita paciência para ajeitar os fios.

Porém depois de alguns dias, a raiz do seu cabelo natural começa a crescer, formando o tão temido frizz (sim, nem as tranças escapam!). Mas antes que você entre em desespero, trouxemos alguns truques legais e super estilosos que vão te ajudar a driblar esse problema:

Turbante ou tiara

O turbante é sempre bem-vindo, não importa a ocasião. Acordou com os fios muito espetados? Amarre um lenço em forma de tiara ou prenda o cabelo todo em um turbante. Fica lindo e no fim do dia os fios estão super comportados.

Dormir com lenço na cabeça funciona!

Se você não pretende usar lenços e turbantes no dia-a-dia, uma dica valiosa é dormir com um lenço amarrado na cabeça, mas é importante lembrar que precisa ser um tecido fino! O pano ajuda a abaixar o frizz, e sua raiz acordará menos áspera.

Babyhair

Essa é uma dica para aproveitar (isso mesmo!) a sua raiz. Quando ela estiver com um ou dois dedos de comprimento, começarão a surgir os fios na região da testa. Se você pensa que isso é ruim, está enganada: é hora do babyhair!

Para fazer, basta reservar uma escova de dente velha e comprar gel para penteados. Se for aqueles transparentes e com brilho melhor ainda – evite os de textura opaca, pode juntar resíduos e causar um aspecto sujo -. Puxe com uma escova todos os fios da testa para frente, assim você conseguirá uma boa visão.

Molhe a escova de dente no gel e “penteie” os fios. Você pode desenhar o formato que preferir. O resultado é muito fofo, além de disfarçar a raiz grande de maneira estilosa .

Use e abuse desses truques, pois com box braids e muita criatividade tudo vira estilo!