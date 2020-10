Sem ideias para o cabelo? Kim Kardashian pode inspirar o novo corte ou cor

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Por Rodrigo Cintra - Atualizado em 27 out 2020, 20h30 - Publicado em 27 out 2020, 20h22

Kim Kardashian passou de estrela de reality show a magnata do entretenimento em questão de anos. Mãe de quatro crianças, completou 40 anos recentemente e não tem medo de correr riscos quando o assunto é beleza. Não à toa, é precursora de várias tendências de moda, que vão dos looks à maquiagem. Se anda sem inspirações para mudar a cor ou o corte de cabelo, venha comigo rever alguns dos looks e cuidados da rotina dela:

Cabelo longo repicado e finalizado com efeito molhado

O cabelo com efeito molhado é uma das marcas registradas de Kim. E não é difícil de copiar, viu? O wet tem esse aspecto de quem acabou de tomar um banho de mar e é construído com gel – alguns são específicos para isso! Faça seu penteado e só depois espalhe o produto com ajuda de um pente. Depois, complete amassando com as mãos.

Outro ponto forte é que, neste caso, o cabelo dela está em camadas e exibindo uma ondulação natural. Tanto o comprimento quanto esse tipo de corte são boas opções para quem tem essa textura natural.

Cabelo loiro platinado

Kim já teve praticamente todo tipo de cabelo e o loiro bem claro foi um deles. Ela relatou nas redes sociais que chega a passar de 12 a 13 horas sob cuidados de seus cabeleireiros para descolorir as madeixas, um processo gradual para que a química não seja tão agressiva e não prejudique tanto os fios.

Por isso, nunca aconselho descoloração em casa. Procure um especialista, faça o teste de mechas para saber se não tem alergia ou sensibilidade aos produtos e capriche nas hidratações (em casa e no salão) antes da química. Hoje existem tratamentos de lavatório, conhecidos como Plex, que ajudam a repor os nutrientes perdidos durante o processo. Vale ainda ressaltar que há uma grande variedade de loiros e de técnicas para iluminar os fios castanhos, caso você não queira uma mudança tão drástica.

Chanel moderninho

O sleek bob, corte acima do ombro e escovado com as pontas para dentro, tem um ar dos anos 1920, mas pode ser bem moderninho! É um cabelo versátil e fácil de cuidar. Pode ser combinado com todas as texturas de cabelo, bastam algumas adaptações para que o caimento fique impecável.

ROTINA DE CUIDADOS PARA FIOS LONGOS

Vale lembrar que, para passar por tantas transições, é fundamental ter um cabelo saudável. Kim Kardashian já relatou em várias oportunidades que é adepta de uma rotina de cuidados focada em tornar os fios mais volumosos e brilhantes. Um dos truques é evitar a lavagem todos os dias para preservar certa oleosidade natural.

Outro hábito que não abre mão é o uso de um protetor térmico antes de alisar os fios com chapinha, mas vale para qualquer ferramenta de calor. Recomendo o uso de um CC cream. No mais, hidratação sempre que possível para manter as pontas íntegras.