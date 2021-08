Previsão astrológica deste sábado (17)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Lua passando a transitar em Escorpião torna o dia propício para o autoconhecimento. Alguma situação pode acontecer (ou retornar) que pode mexer muito com você. Lembre-se, tudo na vida passa. Olhe para sua vida e veja quantas situações difíceis já venceu. Há dentro de você uma força capaz de superar tudo isso. Acredite nela, ok?

*Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br