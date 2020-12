Este trio de vovós italianas fez sucesso no Estados Unidos

Projetos em que avôs e avós são protagonistas me chamam a atenção desde antes de o “Conversa de Vó” nascer e ganhar esta coluna.

Hoje lhes apresento Lídia, Antonia e Gina, as Sausage Nonnas. O trio de autênticas vovós italianas radicadas nos Estados Unidos (assistam aos vídeos abaixo pois são impagáveis) ganhou a mídia norte-americana em novembro de 2015 graças a uma ação das marcas Uber e Johnsonville, uma gigante das salsichas em Chicago.

Para gerar buzz, foram construídas três casinhas motorizadas com pinta de “casa de vó”, que rondavam a região da capital de Illinois atendendo aos clientes que as solicitavam pelo aplicativo de entrega. Cada uma com sua especialidade, Gina faz bolinhos de carne com massa, Antônia é rainha do macarrão com salsinha e Lídia tem uma lasanha infalível, elas fizeram centenas de refeições em cozinhas improvisadas, quando a onda dos food trucks nem tinha batido em praias brasileiras ainda.

Infelizmente, o projeto nasceu para uma curta temporada, mas quem sabe não inspira marcas brasileiras a pensarem alguma ação bacana com nossas vovós? Eu tenho várias a sugerir.

