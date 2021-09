Para essa vovó maravilhosa, de 95 anos, as Olimpíadas acontecem todos os dias, e não de quatro em quatro anos. Mesmo em tempos de isolamento, a ginasta alemã Johanna Quaas, que já rodou o mundo, faz exercícios na cabeceira da cama, se alonga no colchão e ainda grava vídeos motivacionais no YouTube e os posta no Facebook.

“Não é apenas importante para o grupo de risco do coronavírus, mas essencial que você prepare seu corpo para o estresse da vida cotidiana, toda manhã. Recomendo minha ginástica de mobilização a todos que não podem ir ao ginásio agora”, disse Quaas a um canal da TV berlinense, no começo deste ano.

Quaas entrou para a história do esporte como a ginasta mais velha do mundo e, claro, está no Guinness. Sua primeira competição foi em 1934, aos nove anos de idade, e a saída de cena ocorreu oficialmente em 2018, 74 anos depois, pois rompeu o tendão do bíceps no braço esquerdo. Mas isso não a impede de praticar quotidianamente os exercícios que a mantém plena e absolutamente admirável.