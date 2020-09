Simone Biles cobra federação de ginástica por casos de assédio sexual

Simone Biles, ginasta norte-americana que mais venceu mundiais na história do seu país, completou 23 anos neste sábado, 14. Os fãs, amigos e familiares da atleta fizeram publicações em homenagem à atleta nas redes sociais. Porém, uma felicitação não agradou Biles, fazendo com que a atleta respondesse a mensagem com alguns questionamentos.

A USA Gymnastics, federação de Ginástica dos Estados Unidos, divulgou um vídeo da ginasta realizando uma sequência de movimentos impressionante no tatame, acompanhado da seguinte mensagem (tradução livre): “FELIZ ANIVERSÁRIO para a ginasta mais condecorada de todos os tempos, @simonebiles! Sabemos que você só vai continuar nos surpreendendo e fazendo história”, desejaram à Simone.

how about you amaze me and do the right thing… have an independent investigation https://t.co/58Gc9QUk76 — Simone Biles (@Simone_Biles) March 14, 2020

Continua após a publicidade

“Que tal você me surpreender e fazer a coisa certa … fazer uma investigação independente”, respondeu a esportista se referindo às centenas acusações de abuso sexual praticadas pelo ex-médico da equipe médica de ginástica dos EUA, Larry Nassar. O criminoso está cumprindo uma sentença de prisão perpétua por suas ações, que incluem Simone como uma das vítimas. Entretanto, a própria USA Gymnastics ofereceu apenas um acordo aos denunciantes. Segundo o Entertainment Tonight, US $ 215 milhões foram divididos entre os 517 atletas que processaram o USAG por não os proteger.

Biles já se pronunciou outras vezes sobre a falta de responsabilidade do USAG. No Twitter, em fevereiro, Simone desabafou: “Ainda quero respostas do USAG e do USOPC. Queria que ambos quisessem uma investigação independente tanto quanto os sobreviventes e eu. Ansiedade alta. Difícil não pensar em tudo o que NÃO QUERO PENSAR !!!”, escreveu.

Continua após a publicidade

Em 2018, no ápice do movimento #MeToo, quando celebridades passaram a denunciar casos de abuso sexual e estupro no meio audiovisual de Hollywood, a ginasta compartilhou nas redes sociais a lamentável ocasião em que foi abusada. “Eu também sou uma das muitas sobreviventes que foram abusados ​​sexualmente por Larry Nassar. Por favor, acredite em mim quando digo que era muito mais difícil falar essas palavras em voz alta do que agora colocá-las no papel”, explicou. “Há muitas razões pelas quais relutei em compartilhar minha história, mas agora sei que não é minha culpa. […] Por muito tempo me perguntei: ‘Fui ingênuo? Foi minha culpa? Agora eu sei as respostas para essas perguntas. Não. Não, não foi minha culpa. Não, não levarei e não devo carregar a culpa que pertence a Larry Nassar, USAG e outros”, contou aos seguidores.