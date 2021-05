Previsão astrológica para terça (18/5)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A verdade, por mais dolorosa que seja, sempre chega para libertar. Os problemas não se resolvem sozinhos. Na verdade, quando são deixados de lado, eles pioram. Não deixe isso acontecer. Encare os fatos e faça o que for preciso. Você consegue, eu acredito em você… e você, acredita? Escreva “SIM”, se você acredita.

