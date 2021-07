Previsão astrológica desta quinta-feira (15)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A Lua passando a transitar em Libra nos deixa mais suscetíveis a opiniões das pessoas. Cuidado: o que as pessoas falam sobre você fala muito mais delas do que o contrário. Tenha clareza disso para não se enredar com joguinhos chantagistas e até mesmo se proteger. Dê limites. Todo cuidado é pouco com essas pessoas, ok?

