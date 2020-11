Horóscopo semanal: hora de mudar!

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A Lua Nova passando nos signos de Sagitário, Capricórnio e Aquário pede por novos projetos. Estamos sendo convidadas a inovar, trazer à tona a nossa criatividade para mudar, ousar, ter ideias diferentes do tradicional.

Por isso, a semana será ótima para estudar, fazer um curso que você deseja há tempo, tirar aquele livro da estante e colocar em dia a leitura. Através do conhecimento, você poderá se diferenciar, inclusive no mercado de trabalho.

Porém, vale ficar apenas no campo das ideias? Imaginando? Falando?

Não. Os astros nos convidam a compartilhar esse conhecimento, seja através do ensino ou de uma roda de conversa com amigos. Eles nos pedem para aprender e aplicar esse ensinamento na nossa vida pessoal e profissional.

Vênus, mais para o final da semana, passa a transitar em Escorpião, tornando mais intensos e apimentados os relacionamentos. O alerta fica por conta do surgimento do ciúme. Como não é possível mentir para esse signo, verdades podem surgir e sacudir o amor. Pode ser que um ciclo se encerre ou ocorra um renascimento nessa área.

Com o Sol prestes a entrar no signo de Sagitário, e Mercúrio e Vênus transitando no signo de Escorpião, todo cuidado é pouco. Intensidade e profundidade elevadas a uma potência altíssima é o que iremos experimentar. Esteja atenta a sua forma de reagir diante das situações. Olhe mais de perto o que acontece, evite julgamentos precipitados. Antes de se pronunciar, verifique. Evite defender cegamente pessoas sem antes entender o que se passa. Confira a seguir a influência do Céu para cada signo nesta semana:

Áries

Você poderá estar ansiando fortemente pela sua liberdade de tomar decisões, de ir e vir, onde quiser e na hora que quiser, porém, nem sempre conseguirá. Será importante cuidar como extravasar isso. As atividades físicas serão muito bem-vindas nesta semana. Pequenos momentos de quebra de rotina farão verdadeiros milagres por você e trarão a energia que precisa para voltar as tarefas diárias. O trabalho pede sua atenção.

Touro

Mudar não é uma coisa fácil e simples para essa nativa do elemento terra. Porém, quanto antes aceitar, melhor e mais tranquilo será o encerramento de ciclo que a vida está lhe propondo. Os astros favorecem a criatividade, use-a para inovar no trabalho. Quando parecer que não há solução, dê uma volta, faça algo completamente diferente e, de repente, naturalmente, a resposta chegará até você. Esteja atenta aos sinais.

Gêmeos

Ótima semana para aprender algo novo, compartilhar ideias com amigos, criar novos projetos e se aliar às pessoas certas para fazer acontecer. Pode passar por momentos em que estará distraída e em outros extremamente focada. Aproveite essa energia para colocar em dia tarefas que possam estar atrasadas. Os relacionamentos pedem sua atenção. Esteja mais presente.

Câncer

A segurança que você procura para defender uma ideia nova pode estar em algum curso e nas alianças com as pessoas certas. O momento está propício para estudar, aprender, compartilhar, conversar. Em meio a isso, a criatividade será estimulada de forma especial. O alerta fica por conta das suas emoções, que podem estar muito intensas, podendo abalar seu equilíbrio emocional. Respire fundo antes de reagir.

Leão

Dar o melhor é algo natural seu. Você normalmente se incomoda com aqueles que não cumprem com o prometido. Será interessante trabalhar sua tolerância para não acabar transformando sua semana em uma discussão generalizada. Existem outras maneiras de mostrar que algo não está sendo cumprido. Seja estratégica. Busque o conhecimento como uma nova aliada. Use sua inteligência. Peça ajuda para isso.

Virgem

Tudo aquilo que é muito solto, desapegado e sem compromisso é reprovado pelas pessoas desse signo. A energia desta semana tende a trazer à tona essas características e desagradar você, provocando alguns incômodos. Respire, trabalhe a sua paciência, dê limites. Seu jeito de falar pode ser mal interpretado. Lapide suas palavras, evite o julgamento e a crítica. Foque sua energia no trabalho e em novos projetos.

Libra

Com seu planeta regente passando a transitar, mais para o final da semana, no signo de Escorpião, você pode se sentir estranha. Estará mais observadora e atenta, enxergando coisas que antes não havia visto. O momento está propício para conversar, rever alguns combinados, esclarecer alguns pontos. Você pode ansiar por liberdade, querendo rever amigos antigos, espairecer. Relaxe, tire um tempo para si.

Escorpião

Conhecimento é poder. Agora, ter acesso a um conhecimento sobre você, atingindo autoconhecimento, é libertador. Nesta semana, você pode ter acesso a alguma informação que mude seu jeito de ver a si mesmo, as pessoas e o lugar onde está. É hora de ressignificar, perdoar e seguir em frente. Bom momento para fazer um curso. Se puder, saia de casa, veja pessoas, forme parcerias. Evite resistir; aceitar o que é preciso ser feito facilita tudo.

Sagitário

Excelente semana para ir atrás daquele curso, ler, compartilhar ensinamentos que são uma paixão para você. Mergulhar no próximo passo da sua jornada de autodescoberta. No trabalho, o momento pede por inovação, por fazer diferente. De tudo o que você tem aprendido, o que pode ser colocado em prática? No final de semana será uma boa ideia rever amigos, mexer-se, entrar em contato com a natureza.

Capricórnio

Ter somente os pés no chão não nos permite ir além, enxergar mais adiante, alcançar resultados maiores. Por isso, a energia da semana pede que você ouse pensar de outra maneira. Rever crenças e hábitos que, se mantidos, apenas irão levá-lo ao mesmo lugar onde você está hoje. Ninguém deveria ser uma ilha, muito menos você. Cultivar a privacidade e ser solitário são duas coisas bem diferentes. Pense sobre isso.

Aquário

Liberdade é uma das palavras que mais definem você. Tanto que existe uma frase – “Me prendeu, me perdeu” – que traduz isso de maneira perfeita. Com a configuração astral desta semana, isso ficará muito ressaltado em alguns momentos. Você pode não querer ficar presa entre quatro paredes e protelar compromissos. Cuidado para não perder prazos. Lembre-se: a verdadeira liberdade anda de mãos dadas com a organização.

Peixes

Sensível como você é, estará captando as vibrações do momento, e elas podem variar bastante. Seu foco pode se dividir entre trabalho, amizades e estudos. Há tempo para tudo, basta se organizar. O momento está propício para fazer algo diferente, criar, inovar. Aproveite toda essa energia para buscar direto na fonte inspirações para criar projetos novos ou inovar nos antigos. Medite, silencie, leia, exercite-se, converse.

